Renault-Nissan kompanija je najavila novo partnerstvo sa kineskim proizvođačem automobila DongFeng kompanijom. Njihova saradnja će biti fokusirana na razvoj električnih vozila koja će biti namijenjena prvenstveno kupcima u Kini.

Foto: 24sata.info

Polovina nove zajedničke kompanije nazvane eGT će biti u vlasništvu DongFeng, dok će Renault i Nissan biti vlasnici druge polovine. Prva misija ove kompanije biće razvoj jeftinog čistog električnog vozila koje će biti bazirano na arhitekturi terenaca kompanije Renault-Nissan, i koje bi trebalo biti završeno do 2019. godine.



Sjedište kompanije eGT će biti u gradu Šijanu u Centralnoj Kini, dok će se proizvodnja obavljati u fabrici kompanije DongFeng koja ima kapacitet proizvodnje od 120.000 automobila godišnje. Prvi model bi trebao biti završen do 2019. godine.



Naime, Renault-Nissan nije prva kompanija koja ima partnerstvo sa Kinezima. Daimler i BMW sarađuju sa BAIC i BYD kompanijama i to uspješno, dok Volkswagen sarađuje sa Anhui Jianghuai Automobile Group.







(24sata.info)