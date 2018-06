Iako Tesla ima dosta problema sa kašnjenjem proizvodnje i gubitkom novca, Model 3 je ipak vrlo profitabilan za kompaniju.

Foto: 24sata.info

Na osnovu izjava inženjera koji su “rasturili” Model 3 zbog njemačkih proizvođača, izgradnja jednog vozila košta oko 28.000 dolara.



To uključuje 10.000 dolara troškova same proizvodnje i 18.000 dolara troškova na materijale.



S obzirom da Tesla još uvijek ne prodaje najjeftiniju verziju od 35.000 dolara, kompanija prilično profitira na svakom prodatom Modelu 3.



Taj profit se ostvaruje umnogome i zbog baterijskog pakovanja u ovom automobilu koji koristi značajno manje kobalta nego što je to slučaj kod Tesline konkurencije.



To je vrlo značajna stavka s obzirom da se zbog rasta potražnje EV automobila cijena kobalna utrostručila u posljednjih 18 mjeseci.



Nije poznato kako je to izvedeno, ali su Tesla i Panasonic navodno otkrili način da koriste dvije trećine kobalta manje nego u tradicionalnim baterijama.



Jedan od inženjera je istakao da ako Tesla dostigne planirani cilj od 10.000 jedinica nedeljno, da će Model 3 značajno povećati profitabilnost kompanije.



Međutim, postoje i stručnjaci koji sumnjaju u ove tvrdnje. Tako profesor poslovne škole Univerziteta Mičigen Erik Gordon smatra da Model 3 košta značajno više zbog drugih troškova poput proširenja fabrike, dilerske mreže, te da Tesla može da zarađuje na ovom automobilu samo ako ga prodaje za najmanje 50.000 dolara.





(24sata.info)