'Osoba koja je pronađena ugljenisana prethodno je ubijena, pa je izazvan požar kako bi se prikrilo kazneno djelo ubistva'', rekao je na konferenciji za medije načelnik Odjela općeg kriminaliteta u Sektoru kriminalističke policije Draženko Miletić govoreći o pronalasku leša u izgorenom bivšem salonu namještaja Slavonija DI u Mostaru.

Foto: Bljesak

Za ovo ubistvo je osumnjičen V.T., koji je predan Tužilaštvu, a policija će ovo djelo kvalificirati kao ubistvo te će uslijediti i optužbe za paljevinu.



Rekao je kako je V.T. osoba koja je ''nekada radila u Slavonija DI, ali da nije zaposlen u Slavoniji DI niti je zaštitar u istoj''.



Sam se predao policiji.



Naime, dva su rođaka I.A. (1992.) te S.N. (1992.), kako se pokazalo nakon što je obavljen razgovor s nizom svjedoka, došla i obilazila objekt. Bojali su se ući, ali su došli do caffe-bara te vidjeli osobu koja čuva objekt.



''Kada su prohodali vidjeli su da čuvara nema, nakon sto su ušli u objekt unutra ih je iz hodnika dočekao V.T. rođen 1958., koji je prvo opalio u zrak. Nakon toga je S.N. pobjegao kroz razbijemo staklo, a druga osoba, za koju se utvrdilo da je I.A., nije uspio izaći. Njemu je prišao V.T. i počeo ga naguravati. Udarao ga je rukohvatom pištolja, da bi ga pokušao ovaj izvana izvuci rođaka'', opisao je Miletić detalje zločina.



''Svjedok je pobjegao i tako spasio svoj život s obzirom na to da je i u njega bio uperen pištolj. V.T. je potom zapalio zavjesu da prikrije kazneno djelo ubistva i otišao s lica mjesta i pustio da zgrada izgori. Mi smo uokvirili sve bitne procesne radnje odnosno obdukcije koja nam je dala dosta informacija, ali moramo uzeti i uzorke radi DNK analize i što moramo potvrditi stopostotnu pripadnost određenoj osobi iako mi već znamo prema ostalim elementima da se radi o I.A..'', rekao je Miletić navodeći kako se radi o osobama romske nacionalnosti, koji su prikupljali sekundarne sirovine.



Dodao je kako pištolj kojeg je imao V.T. nije bio registriran te da je on otprije poznat policiji. Ne zna se, kako je rečeno, ko ga je angažirao da čuva objekt jer se ne zna ni ko je vlasnik objekta.



''Ima više svjedoka, sedam ili osam koji su nedvojbeno potvrdili neke stvari'', rekao je Miletić.

(Bljesak)