Grupa pasa lutalica ne prestaje da hara banjalučkim naseljem Obilićevo i oštećuje vozila građana, a ovaj put na meti je bila Opel Corsa u Ulici Miloša Obilića.

Foto: NN

Kako saznajemo, četiri bijesna psa "napala" su pomenuto vozilo na parkingu oko sat i po nakon ponoći, i na njemu su pričinili znatnu materijalnu štetu. Građani su šokirani ovim događajima, ali i zabrinuti jer ovo nije prvi put da se ovako nešto događa.



Kako nam je rekao jedan od svjedoka, lavež pasa je probudio stanare koji su, iznenađeni prizorom, pozvali policiju. Ipak, i pored brze reakcije službenika, koji su na mjesto događaja stigli za nekoliko minuta, šteta na vozilu nije spriječena jer su psi pobjegli.



Podsjećamo, "Nezavisne" su prije nekoliko dana pisale o sličnim dešavanjima u istom naselju, kada je oštećeno pet skupocjenih vozila.



Vlasnici tri vozila su prijavili da su im limeni ljubimci oštećeni, dok oštećenja za dva auta nisu prijavljena policiji.



Istragom nadležnih organa došlo se do iznenađujućih otkrića da su štetu pričinili psi lutalice, a naš portal je tada došao do video snimka na kome se vide životinje kako "napadaju" auta.



Jedno od tada oštećenih auta je i Pasat supruge golmana banjalučkog Borca Asmira Avdukića, Irme Avdukić.



Pomenuti slučajevi su se dogodili od 24. maja do 11. juna.





(NN)