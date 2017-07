Jedna osoba je smrtno stradala u nesreći u mjestu Velagići kod Ključa u kojoj je, prema prvim informacijama, kamion udario u parkirano vozilo, tačnije u prikolicu tog vozila, koja je potom usmrtila jednu osobu.

Foto: Klix.ba

Prema nezvaničnim informacijama, osoba inicijala M. N. je stradala dok je kosila travu, a podlegla je na putu za bolnicu u Bihaću. Do nesreće je došlo oko 13:30 sati.



Kako su nam kazali iz MUP-a USK, formirana je uviđajna ekipa, a još uvijek je nepoznato kako će tužilac okvalifikovati nesreću.



"Prema prvim informacijama koje smo dobili, kamion je udario u parkirano manje motorno vozilo, tačnije u prikolicu od tog vozila, koja je odletila u njivu. Pri tom je nanijela smrtonosne povrede osobi koja je kosila travu u toj njivi, a podlegla je na putu do bolnice", kazala je portparolka Snežana Galić za Klix.ba.



Istakla je da će uviđaj tek pokazati da li je vozilo bilo tehnički neispravno, te da li je riječ o saobraćajnoj nesreći ili nesretnom slučaju.



Kako nezvanično saznajemo, kamionu su otkazale kočnice nakon čega je došlo do nesreće. Stradali je radio na poslovima održavanja puteva i košenja.





(Klix.ba)