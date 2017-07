Vrhovni sud Federacije BiH odlučit će koji će sud preuzeti jedan od najtežih krivičnih predmeta u historiji Goražda - suđenje Neziru Kamenici, trostrukom ubici iz sela Bogušići.

Nezir Kamenica / 24sata.info

Kantonalno tužilaštvo u Goraždu i odbrana optuženoga nisu mogli postići sporazum o priznanju krivice, tako da će nakon Nezirove izjave kojom je negirao krivicu, predmet biti proslijeđen na suđenje, jer se Tužilaštvo i odbrana nisu mogli dogovoriti u vezi s visinom kazne.



Maksimalna kazna



- Članom 43. KZ FBiH propisano je da na kaznu dugotrajnog zatvora ne može biti osuđena osoba koja u momentu učinjenja krivičnog djela nije navršila 21 godinu. Taj član se odnosi na optuženoga u ovom predmetu, ali smo smatrali da je ubistvo počinio na okrutan i podmukao način i insistirali smo na maksimalnoj kazni od 20 godina, koju odbrana nije prihvatila. U suprotnom, počinitelj, za kojeg je vještačenjem utvrđeno da je bio smanjeno uračunljiv, ali ne bitno, odnosno da je krivično odgovoran za svoje postupke i koji nije pokazao nikakvo kajanje zbog okrutnog ubistva sjekirama, dobio bi kaznu kao u bilo kojem drugom slučaju ubistva - kazao nam je Mirsad Bilajac, glavni kantonalni tužilac.



Branilac optuženoga Esad Muminović, advokat iz Goražda, smatra da je sporazum mogao doprinijeti smanjenju troškova postupka, a odbijanje Tužilaštva da načini ustupke smatra greškom.



- Radi se o mladoj osobi, priznao je djelo, pa je realna kazna oko 14 godina zatvora. Tužilaštvo nije bilo spremno da ustupi nijedan mjesec - rekao je Muminović.



On nam otkriva da je Kamenica prije desetak dana u zatvoru u Busovači pokušao izvršiti i samoubistvo.



Odmah obaviješten



- O tome sam obaviješten od zatvorskih čuvara. On je pod stalnim nadzorom, prate ga 24 sata dnevno, ni s kim nije ostvario nikakav kontakt, a čim je došao do žileta, on je pokušao da izvrši samoubistvo. S obzirom na to da ga prate, čuvari su to spriječili. Bio sam kod njega nakon toga i s njim je vrlo teško ostvariti kontakt. Vrlo je specifičan, tih, nikada ne mijenja raspoloženje i način komunikacije, a pogotovo mi skreće pažnju činjenica da još nikada nije pokazao kajanje. Ubiti majku je nešto grozno, ali nikada nisam vidio da se kaje zbog onoga što je učinio - dodaje Muminović te ističe da su i zbog toga potrebne dodatne provjere zdravstvenog stanja optuženoga, jer, ako se to ne učini u ovoj fazi postupka, to se kasnije neće moći ispraviti.



Imaju samo četvero sudija



Kantonalni sud u Goraždu ima četvero sudija, ali zbog pravila da u sudsko vijeće ne može biti imenovan sudija koji je određivao pritvor i koji je odlučivao o određivanju pritvora, nije u mogućnosti formirati sudsko vijeće koje je potrebno u ovom procesu. Broj teških krivičnih djela ipak nije toliki da bi alarmirao na hitan prijem novih sudija.



Sjekirama izmasakrirao članove porodice



Nezir Kamenica je 2. maja u selu Bogušići kod Goražda sjekirama ubio majku i očuha Zehru i Ifeta Kavazovića i nanu Šemsu Džabiju. Nakon stravičnog ubistva prespavao je u kući, ujutro otišao u Sarajevo, gdje se dva dana nakon zločina prijavio u Policijskoj stanici Ilidža. Tokom saslušanja priznao je i opisao kako je ubio članove porodice i izjavio da mu nisu poklanjali dovoljno pažnje.



(Avaz)