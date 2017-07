Na požarištima na području opštine Ljubinje od jutros je stanje dosta stabilnije, vatrogasci drže pod kontrolom vatrenu stihiju u selima Mišljen i Mrkalji, ali se jedan njen krak širi ka Ržanom Dolu i prijeti da pređe preko magistralnog puta Ljubinje-Trebinje.

Foto: 24sata.info

Načelnik opštine Ljubinje Darko Krunić rekao je da vatrogasci treći dan za redom daju sve od sebe da zaustave širenje vatre ka selu Ržani Do, jer ukoliko ona pređe preko magistrale, bit će nemoguće njeno gašenje zbog veoma nepristupačnog terena.



"Ukoliko pređe, vatru ne možemo da zaustavimo i ona će se širiti ka teritoriji grada Trebinja", naveo je Krunić, koji, takođe, učestvuje u gašenju požara.



U gašenju požara angažovano je više od 100 pripadnika vatrogasaca, Elektrodistribucije, opštinske administracije, šumara i građana.



Pomoć su uputile i vatrogasne jedinice iz Trebinja, Nevesinja i Gacka, a 20 naprtnjača stiglo je i od Vatrogasnog saveza Republike Srpske.



"Naprtnjače su nam najpotrebnije, jer se do požarne linije ne može doći vozilima", dodao je Krunić.



On je pojasnio da, zbog sve jačeg vjetra koji duva na tom području, postoji bojazan od ponovnog širenja požara u dva navedena sela koji je stavljen pod kontrolu.



Požar velikih razmjera izbio je prije dva dana i zahvatio je šumu i nisko rastinje, a izgorjelo je nekoliko pomoćnih objekata i štala sa stokom.



U protekla dva dana, kada je situacija bila najkritičnija, u gašenju vatrene stihije učestvovalo je više od 300 ljudi.





(SRNA)