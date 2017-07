Dvadesetogodišnji Vedad Jašarević iz Gradačca, kojeg je prije dvije sedmice udarilo drvo koje se na njega obrušilo tokom šetnje, izgubio je bitku za život u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla, gdje je bio hospitalizovan.

Vedad Jašarević / 24sata.info

To je "Nezavisnim" potvrđeno iz te zdravstvene ustanove, odakle su precizirali da je taj mladić, koji je bio na intenzivnoj njezi u Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, preminuo u srijedu oko 15.30.



"Imao je jako teške povrede i bio je na aparatima za vještačko disanje. Nažalost, njegovo srce nije izdržalo", pojašnjava naš izvor blizak toj zdravstvenoj ustanovi.



Nesreća se dogodila kada je Vedad šetao alejom u Gradačcu, iza Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić".



U jednom trenutku na njega je, usljed olujnog nevremena, palo drvo, nanijevši mu teške povrede koje su za njega, na kraju, bile i kobne.



Podsjetimo, Hitna pomoć tog dana odmah se uputila na mjesto događaja kako bi pomogla povrijeđenom mladiću, ali, kako su ranije objavili lokalni portali, sanitet nije mogao odmah prići mjestu nesreće zbog rampi koje su tu postavljene.



Navodno je vozač Hitne pomoći uspio da ukloni rampu, te vozilom priđe do lokacije gdje se drvo obrušilo, nakon čega je mladić prevezen u Univerzitetski klinički centar u Tuzli.



Inače, Gradačac su u svega nekoliko dana šokirale dvije strašne tragedije. Jedan tridesettrogodišnjak iz tog grada je, naime, u utorak naveče poginuo u Beču, i to u sudaru motocikla, kojim je upravljao, i automobila.



Taj mladić je stradao oko 18.30 vozeći planinskim putem na periferiji Beča, a gdje je izgubio kontrolu nad svojim motociklom u krivini, nakon čega je direktno udario u automobil. Još se utvrđuju uzroci ove saobraćajne nesreće.





(NN)