Na Ilidži je jutros došlo do pucnjave nakon koje je uhapšena jedna osoba.

Arhiv / 24sata.info

Kako je potvrđeno za portal Klix.ba iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, jedna osoba je jutros u 9:50 sati je upotrijebila vatreno oružje ispred Termalne rivijere na Ilidži, nakon čega je uhapšena.



Kako nezvanično saznajemo, uhapšen je muškarac inicijaća A. Đ., koji je upotrijebio oružje kod Termalne rivijere. Policija je krenula u potjeru za njim, nakon čega je on ponovo pucao. Njegov automobil je zaustavljen u Hrasnici u ulici Ejuba Sarajkića. On je i na tom mjestu potegao oružje na policijske službenike, no, brzom reakcijom policijskih službenika je savladan i lišen slobode.



Povrijeđenih u pucnjavi srećom nije bilo.



Termalnaa Rivijera je tokom ljetnih dana posebno posjećena jer privlači veliki broj kupača.



(Klix.ba)