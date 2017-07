Na području Policijske uprave Banja Luka za tri dana zaprimljeno je deset prijava o požarima koji su izazvani nepažnjom građana.

Foto: Arhiv

"Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka, od 21. do 23. jula, u saradnji sa nadležnim vatrogasnim službama Grada Banja Luke i opština Čelinac, Kotor Varoš i Laktaši, postupili su po prijavama građana da je došlo do požara na deset lokacija, gdje je vatra zahvatila šumu, korov, nisko rastinje, suvu travu, pomoćni i stambeni objekat", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banja Luka.



Svi ovi požari su lokalizovani, nije bilo povrijeđenih lica, a izvršenim uviđajem konstatovano je da su izazvani nemarnim ponašanjem vlasnika i da je pričinjena znatna materijalna šteta.



"Policijska uprava Banja Luka, s obzirom na temperature koje pogoduju izazivanju i širenju vatre, apeluje na građane, poljoprivrednike i šumske radnike, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da ne vrše spaljivanje ostatka žitarica i spaljivanje drvenog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada gdje, usljed nekontrolisane vatre, može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana", stoji u saopštenju.



Iz policije apeluju i da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala čini na odgovoran način, samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisma.



"Podsjećamo građane da ukoliko primijete nekontrolisano širenje vatre o tome odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na dežurni broj 123 ili najbližu policijsku stanicu na dežurni broj 122", navodi se u saopštenju.



Policijska uprava Banja Luka će preduzeti zakonom propisane mjere protiv svih lica koja budu izazvala požar i time ugrozila živote i zdravlje ljudi ili pričinila materijalnu štetu.





(AA)