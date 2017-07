Banjalučka policija uhapsila je muškarca čiji su inicijali D.R, osumnjičenog za četiri razbojništva na području ovog grada.

Foto: Arhiv

"Muškarac D.R. osumnjičen je da je 7. aprila, maskiran, vlasniku jedne prodavnice u Ulici Jovana Raškovića u Banjaluci prijetio nožem, nanio mu ubodnu ranu i ukrao 300 KM, a zatim pobjegao", rekao je načelnik Policijske uprave Banjaluka Željko Spasojević na današnjoj konferenciji za novinare.



On je 29. aprila u Ulici Đure Đakovića, maskiran i uz prijetnju nožem, od radnice jedne prodavnice ukrao 70 KM i pobjegao.



Zatim, 8. maja, u Ulici Miloša Obilića pokušao novo razbojništvo, u čemu ga je spriječio vlasnik marketa koji ga je gađao raznim predmetima, nakon čega je D.R. odustao i pobjegao, kaže Spasojević.



Osumnjičeni D.R. je 12. maja u Ulici Svetozara Markovića od radnice marketa ukrao 1.300 KM, nakon čega je pobjegao.



Spasojević je istakao da je osumnjičeni prilikom hapšenja napao policajce.



On je danas uz izvještaj predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, i to za krivična djela razbojništvo i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.





(SRNA)