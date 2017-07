U toku protekla 24 sata policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo uručili su 366 prekršajnih naloga, a za lakše prekršaje upozorili su 20 vozača.

Iz saobraćaja je isključeno 11 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dva bez položenog vozačkog ispita, jedan vozač prije sticanja prava na upravljanje vozilom, dva vozača za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom, te šest vozila zbog isteka važnosti saobraćajne dozvole.



LIŠEN SLOBODE ZBOG DROGE



Policijski službenici policijske stanice Ilidža jučer su lišili slobode N.D., rođen 1991. godine iz llidže, zbog postojanja osnova sumnje da je posjedovao opojne droge.



NASILNIČKO PONAŠANJE



Pripadnici Policijske stranice Novi Grad jučer su lišili slobode E. G., rođen 1994. godine iz Sarajeva, zbog nasilničkog ponašanja.



LIŠEN SLOBODE ZBOG NAPADA NA POLICAJCA



Policijski službenici policijske stanice Novo Sarajevo jučer su lišili slobode K. K., rođen 1985. godine iz Sarajeva zbog napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i zbog oštećenje tuđe stvari.



UHAPŠEN ZBOG TEŠKE KRAĐE



Policajci policijske stanice Novi Grad jučer su lišili slobode T. O., rođen 1988. godine iz Vukosavlja, zbog teške krađe na naročito opasan i drzak način.



UHAPŠENI KRADLJIVCI



Pripadnici policijske stanice Ilidža jučer su lišili slobode I.H., rođen 1972. godine iz llidže i N.A., rođen 1992. godine iz Hadžića zbog krađe.



RAZBOJNIŠTVO



U službene prostorije policijske stanice Ilidža malodobni A.K., rođen 2000. godine, prijavio je da su tri nepoznate osobe istog dana nad njim izvršile razbojništvo dok se kretao ulicom Hrasnička cesta i otuđili mu mobitel.



BISCIKLISTA UDARIO I OBORIO DJEVOJČICU



Na kolovozu ulice Velika aleja do broja 30., općina llidža, došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka, djevojčice L.A.M., rođena 2011. godine, državljanka Jemena, od strane bicikliste A.A., rođen 2000. godine, državljanin Kuvajta.



Djevojčica je zadobila povrede opasne po život (fraktura kosti glave). Ljekarska pomoć ukazana joj je na KUM UKC Sarajevo, gdje je zadržana na liječenju.



Po nalogu dežurnog tužioca, vozač bicikla A.A., lišen je slobode, saopćeno je iz MUP-a KS.





(FENA)