Teška tragedija zadesila je u ponedjeljak porodicu iz BiH - rano ujutro, oko pet sati, doživjeli su saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubio šestogodišnji dječak.

Foto: Slobodna Dalmacija

Automobil marke Audi austrijskih tablica vozio je 55-godišnjak, on ima slovensko državljanstvo, ali se zapravo radi o porodici iz Bosne i Hercegovine. Porodica živi i radi u Austriji. Tako su u Audiju uz 55-godišnjaka bili njegova supruga (54), te njihova kćerka (26), kao i šestogodišnji dječak.



Dječak nije sin 26-godišnjakinje, već njezina brata. Šestogodišnji dječak se sa puta vraćao u pratnji svog djeda (55) i bake (54), te tetke (26).



Vozeći u smjeru Zagreba, 55-godišnji vozač Audija je jutros izgubio kontrolu nad vozilom.



- Očevid je završen. Nesreća se dogodila oko pet sati kada je vozač osobnog vozila na autocesti kod Nadina izgubio nadzor nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu – kazao je glasnogovornik zadarske policije Elis Žodan.



Indicije ukazuju na to da bi uzrok nesreće mogao biti umor. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, a iza njega je očigledno bila višesatna vožnja.



Njegova supruga (54) u trenutku udara Audija u zaštitnu ogradu teško je povrijeđena, piše Slobodna Dalmacija.



Njihova kćerka, kao i vozač, prošli su s lakšim povredama, dok je šestogodišnji dječak bitku za život izgubio u bolnici u Zadru. Hospitalizirana je i njegova baka.



Vještačenje, koje će zasigurno biti provedeno tokom sudskog postupka, će rasvijetliti sve detalje ove tragedije, od brzine vožnje do uslova u automobilu (sigurnosni pojasevi).



Do sudskog postupka trebalo bi doći temeljem kaznene prijave koju je protiv 55-godišnjaka u ponedjeljak podignula zadarska policija, zbog kaznenog djela izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnom posljedicom.





(24sata.info)