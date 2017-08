Fahrudin Solak, direktor Federalna uprave civilne zaštite, za Anadolu Agency (AA) je potvrdio da je od ranih jutarnjih sati na planini Čvrsnici u toku bila operacija spašavanja teško povrijeđenog češkog planinara, koji je sa mjesta nesreće uspješno izvučen helikopterom i prevezen na aerodrom u Mostaru.

Evakuacija češkog državljanina odvijala se na Čvrsnici u predjelu kanjona Zli potok, na lokalitetu Grabovica.

“Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, otprilike nekih pet sati hoda do mjesta gdje se dogodila nesreća. U petak kasno popodne je došlo do nesreće. Muškarac i žena, češki državljani, bili su sami na spomenutom lokalitetu, gdje su planinarili. Muškarac je doživio težak pad sa litice. Povrede su izuzetno opasne, otvorene frakture glave, ruku, nogu i kičme. Žena je uspjela doći do prvih ljudi negdje oko ponoći i tada je odmah poslana ekipa Gorske službe iz Jablanice. Trebalo im je četiri sata da dođu do čovjeka. Pružili su mu prvu pomoć i uradili imobilizaciju. Kada je to završeno nije bilo mogućnosti da se odatle nosi, jer takav put ne bi preživio. Bilo koji drugi transport osim helikoptera ne dolazi u obzir“, kaže Solak i dodaje:



“Trenutno je helikopter sletio na mostarski aerodrom odakle će biti prevezen u klinički centar. Operacija je bila vrlo složena s obzirom na to da je riječ o kanjonu, i sve je bilo na pilotima i njihovim sposobnostima. Čovjeka je trebalo izvući kao podvodni teret ispod helikoptera i unijeti ga u letjelicu. Srećom, sve se uspješno završilo i helikopter je stigao na aerodrom, gdje su povrijeđenog preuzele ekipe hitne pomoći, koje su bile spremne na aerodromu u Mostaru, odakle će ga transportovali prema kliničkom centru.“



