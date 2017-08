Tridesetjednogodišnji Prijedorčanin Edis Biondić, zvani Amerikanac, koji je policiji poznat odranije, uhapšen je nakon što je u jednoj trgovini u Prijedoru ukrao novac, potvrđeno je "Nezavisnim".

Foto: NN

On je, pošto je pokupio plijen, sjeo u taksi i uputio se u Banjaluku, ali su to vozilo u banjalučkom naselju Tunice dočekali pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka, čime mu je bjekstvo propalo.



Pao je u subotu naveče oko 22 sata, nakon čega je predat pripadnicima Policijske uprave Prijedor, kojim je istog dana oko 21.15 prijavljeno da je maskirani lopov u trgovini u ovom gradu iz kase ukrao 170 maraka pazara, te da je trgovkinja, u namjeri da ga spriječi, lakše povrijeđena.



"Nakon izvršenog uviđaja na licu mjesta, došlo se do operativnih saznanja da se izvršilac taksijem zaputio prema Banjaluci", saopšteno je juče iz prijedorske policije.



U saradnji sa banjalučkim policajcima, u mjestu Tunjice zaustavljen je taksi i u njemu je pronađen osumnjičeni, a kod njega i ukradeni novac.



"Kriminalističkom obradom utvrđeno je da se radi o E.B. iz Prijedora, koji je tog dana, maskiran u predjelu lica i sa kačketom na glavi, ušao u trgovinu i iskoristio nepažnju radnice, te iz kase ukrao 170 maraka", naveli su iz prijedorske policije.



Nakon završene kriminalističke obrade i pribavljanja dokaza Biondić je pušten, a naknadno će protiv njega biti podnesen izvještaj.



Policija je, prisjetimo se, prošle jeseni u objektima koje koristi Biondić pronašla 1,3 kilograma marihuane, a riječ je o mladiću koji već godinama u svoj kriminalni dosije uporno upisuje nove stranice.



Teško je pobrojati za šta ga je policija sve teretila, ali je dovoljno, za početak, navesti da je protjeran iz SAD, gdje se takođe ogriješio o zakon, a ni ovdje se svoje prošlosti nije odrekao.



Ranije je utvrđeno da je 31. jula prošle godine opljačkao market "Tuti-fruti" u Prijedoru, te ukrao 600 maraka.



Tereti ga policija i da je 14. marta prošle godine ušao u restoran u sklopu Čaršijske džamije u Prijedoru te ukrao žensku torbicu u kojoj se nalazilo 80 maraka, kao i da je u stubištu zgrade u prijedorskom naselju Pećani pisao uvredljive grafite.



To, međutim, čini tek dio njegovih grešaka iz prošlosti. Policija je 2013. godine otkrila da je Biondić godinu ranije podmetnuo šest požara na području Prijedora, a meta su mu bili četiri skupocjena automobila, stan i kamion.





(NN)