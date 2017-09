Armin Jašarević (24) i Branko Jurić (23) osuđeni su danas u Osnovnom sudu u Tesliću na po dvije godine i osam mjeseci zatvora za brutalno premlaćivanje 19-godišnjeg Bogdana Rakića iz Teslića koje se dogodilo u novembru prošle godine.

Bogdan Rakić / 24sata.info

Kako pišu Nezavisne novine, optuženi nisu prisustvovali izricanju prvostepene presude.



Podsjećamo, prethodnom dogovoru, a s ciljem da zastraše Rakića, Fiat Puntom, kojim je upravljao S.A., Jašarević i Jurić su odvezli Bogdana na planinu Borja. Tokom vožnje su ga pitali "što si nas drukao policiji". Po dolasku na Borje, optuženi je rekao vozaču da zaustavi i ugasi vozilo i ostavi upaljena kratka svjetla, te da ostane u autu. Jedan od optuženih je udario Rakića u grudni koš nakon čega se prevrnuo nekoliko metara nazad.



Kako se navodi u optužnici, na njihovo naređenje da dođe do njih, Bogdan je došao, nakon čega ga udaraju nogama. Jedan od osuđenih je izvadio makaze iz jakne, te su počeli naizmjenično da mu sijeku kosu, bradu i lijevu trepavicu na oku. Rakić pada, otežano diše, dok mu krv ide iz usta i iz nosa, ali se tortura ne završava. Naredili su mu da se skine go. Nešto kasnije naređuju mu da se obuče, a dok se Bogdan oblačio, dobija novo naređenje - da gaćama obriše krv iz nosa i usta.



Osuđeni tada iz vozila vadi sajlu i njom veže Rakića za drvo, a pošto se Bogdan žali da otežano diše, odvezao ga je, ali iživljavanje ne prestaje. Naredili su mu da se baci unazad niz liticu u šumi, na šta ih je on molio da to ne radi, ali se na kraju ipak morao baciti. Zatim ga jedan od njih pita da li je žedan, a kada je rekao da jeste, naređuju mu da pije urin, govoreći mu "evo ti, pij". Nakon što je popio urin, nastavljaju ga mlatiti, a zatim mu naređuju da sjedne u vozilo, nazad, iza suvozača, te kreću prema Tesliću.



Ostavljen je pred kućnim vratima. Slučaj su prijavili uposlenici Doma zdravlja Teslić nakon što je tada 18-godišnjeg Bogdana majka dovela s teškim tjelesnim povredama i bez svijesti. Pao je u komu i proveo u bolnici duže vrijeme na liječenju, prenosi Klix.



(24sata.info)