U prva četiri mjeseca ove godine u Republici Srpskoj stradalo je 156 ljudi, što je u prosjeku više od jedne osobe dnevno, saopćeno je na konferenciji za medije MUP-a RS.

Direktor policije RS Darko Ćulum kaže da su od tog broja tri osobe bile žrtve ubistva, osam je poginulo u požarima ili eksplozijama, 27 je stradalo u saobraćajnim nesrećama, 62 je izvršilo samoubistvo, dok je 56 pogibija kvalificirano kao "zadesne smrti".



- U odnosu na isti period prošle godine broj stradalih je za 10 posto manji - rekao je Ćulum, navodeći da smrt Davida Dragičevića još nije kvalificirana.



Prema njegovim riječima, u posljednjih šest godina u RS se dogodilo 148 ubistava, a šest je ostalo nerasvijetljeno.



- Od tog broja 45 ubistava je bilo po nepoznatom počiniocu, od čega je 39 rasvijetljeno. Ostalo je šest nerasvijetljenih zločina na kojima se intenzivno radi, a od čega se tri odnose na obračune kriminalnih grupa iz regiona - rekao je Ćulum.



Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač ukratko je prezentirao izvještaj o radu MUP-a RS u 2017. godini i ocijenio da je stanje sigurnosti povoljno.



- Ukupan broj krivičnih djela smanjen je za pet posto. Izvedeno je 17 operativnih akcija, od kojih je 14 imalo međunarodni karakter. Urađeno je 15 akcija na suzbijanju trgovine narkoticima, od čega je jedna bila međunarodna i najviše je zaplijenjeno marihuane, i to 177 kilograma - rekao je Lukač.



On kaže da je prošle godine MUP RS pronašao 205 ilegalnih migranata, ali taj broj konstantno raste jer su do početka maja ove godine otkrivena 563 migranta koja su ilegalno prešla granicu BiH.





(Avaz)