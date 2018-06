Siniša Miličević zvani Tigar ubijen je sinoć u naselju Dobrinja u Istočnom Sarajevu.

U PU Istočno Sarajevo su kazali da je do pucnjave je došlo u ugostiteljskom objektu na Dobrinji 1.



Na njega je oko 22.40 pucala nepoznata osoba, a on je sa teškim povredama prevezen u bolnicu Kasindol, potvrdio je u MUP Republike Srpske, piše Srpskainfo.com.



Pored napora ljekara on je preminuo.





