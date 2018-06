U naselju Gorica u Trebinju muškarac S.M. prijeti da će ubiti svoje dvoje djece ukoliko mu se supruga ne vrati kući, potvrđeno je u trebinjskoj Policijskoj upravi za portal Srpskainfo.

Foto: Srpskainfo

On je oko podneva izašao iz porodične kuće i sa njima krenuo prema gradu. Očevici tvrde da je zagrlio djecu stisnutih šaka i ide prema gradu.



Panika u tom naselju traje već tri časa, a na licu mjesta su pregovarački tim policije, služba Hitne pomoći i predstavnici Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske.



Brat čovjeka koji prijeti bombom rekao je Srni da je pokušao da razgovara sa bratom, ali da on neće da komunicira i izričito traži da mu se vrati supruga, koja ga je napustila sa bebom prije četiri-pet dana.



On je dodao da njegov brat nosi jednu bombu i da je izvadio osigurač.



Prema njegovim riječima, djeca su životne dobi od devet i 11 godina.



Drama u ovom trebinjskom naselju počela je jutros nešto prije 9 časova, kada je čovjek zaprijetio da će ubiti djecu ukoliko mu se supruga ne vrati kući.



Prema nezvaničnim informacijama, 31-godišnjak je odranije poznat policiji po različitim krivičnim djelima, a navodno je još 2013. godine prijavljivan zbog nasilja u porodici.





(24sata.info)