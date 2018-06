Dobojska policija traga za trojicom muškaraca koji su uz prijetnju nožem opljačkali taksistu S.K. (44) sa područja Tešnja, kojeg su prethodno pozvali da ih iz Jelaha odveze u teslićko selo Ukrinica.

Arhiv / 24sata.info

Nepoznati muškarci su u ponedjeljak u Jelahu pozvali taksistu da ih poveze do Ukrinice, a kada su došli na odredište, jedan od njih je uzeo nož i prislonio mu na vrat, te od njega zatražio novac.



"Uzeli su od njega ključ od auta, mobilni telefon, vjerovatno da ne bi mogao da pozove policiju ili nekog u pomoć, i 200 KM, koliko je imao kod sebe. Potom su njih trojica pješke otišla u nepoznatom pravcu", priča izvor Nezavisnih te dodaje da je taksista otišao do prve kuće u selu i zatražio pomoć mještana, koji su pozvali policiju.



U Policijskoj upravi Doboj navode da preduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju pronalaska osoba koje su taksisti nanijele povrede u predjelu vrata, a potom su mu uzele ključeve golfa, mobilni telefon i novac.



"S.K. je ukazana ljekarska pomoć u tešanjskoj bolnici, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj", navedeno je u PU Doboj, a prema nezvaničnim informacijama, taksista na vratu ima ogrebotine.



Ovo je drugi put u posljednja tri mjeseca da su taksisti na meti, naime bjegunac Mustafa Hasanbašić iz Tešnja nakon što je 9. marta potegao pištolj na policajce u naselju Miljkovac u namjeri da pobjegne iz Doboja oteo je taksi vozilo i uz prijetnju oružjem pokušao je da natjera taksistu da probije policijsku blokadu.



Kada je to taksista odbio, a potom i iskočio iz vozila, Hasanbašić je škodom krenuo na policajce koji su na mostu u blizini željezničke stanice u Doboju formirali kontrolni punkt.



Policajci su pucali, ali je uspio da pobjegne u pravcu Maglaja, a taksi vozilo je pronađeno u mjestu Rajčevo.



(24sata.info / NN)