Ljekari još nisu potpuno sigurni šta tačno uzrokuje jutarnje mučnine, iako se pretpostavlja da su glavni krivci hormoni. Također, nizak krvni pritisak te smanjen nivo šećera u krvi mogu dodatno pogoršati stanje.

Za većinu žena mučnine obično prestaju između 12. i 14. sedmice trudnoće, ali kod nekih trudnica one traju mnogo duže.

Evo nekoliko načina da se borite i pobijedite jutarnje mučnine, a ako ni ovo ne pomaže porazgovarajte sa svojim ljekarom:



1 Pepermint - bombone ili žvakaće gume s okusom peperminta uvijek nosite sa sobom.



2 Jedite polako, manje, ali češće obroke. U međuvremenu grickajte dvopek, grisini ili bademe. I to može pomoći.



3 Čim ujutro ustanete pojedite nešto.



4 Ako vam pranje zuba izaziva povraćanje promijenite pastu. Najbolje su one na bazi bilja i s okusom minta.



5 Pijte limunadu bez šećera, a u čaj obavezno stavite limunov sok.



6 Ako vam ne prijaju mirisi promijenite parfem ili ga nikako ne koristite. Nadoknadit ćete to nakon poroda.



7 Nedostatak vitamina B6 i cinka može izazivati mučnine. Porazgovarajte s liječnikom o dodatnom unosu ovih supstanci.



8 Ne pretjerujte s aktivnostima. Često saginjanje također može izazvati mučninu.



9 Čaša mineralne vode može odagnati osjećaj mučnine.



10 Iz prehrane izbacite jake začine i masnu hranu.



