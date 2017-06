Monodrama „BH STEND-DRP TRAGEDY“ novi je komad prvaka drame Narodnog pozorišta u Sarajevu i jednog od naših najvećih glumaca Josipa Pejakovića, koja će praizvedbu imati 8. jula u galeriji BKC-a u Sarajevu, u sklopu Baščaršijskih noći. Tokom mjeseca jula i publika u drugim bh. gradovima imat će priliku pogledati predstavu.

- Ekskluzivno pravo praizvedbe moje nove monodrame kao svojevrstan doprinos novom centru za kulturu dao sam mom prijatelju direktoru Kukavici. Nakon BKC-a odmah sutradan predstava će biti izvedena u Centru za kulturu u Jelića ulici gdje godinama u teatru Rajvosa ja igram predstave.



Sa direktorom Bosanskog centra u Tuzli već je dogovoreno izvođenje, pa će negdje poslije 17. jula biti nastavak te turneje koja će vjerovatno prodefilovati kroz Gračanicu, Kalesiju, Lukavac i Srebrenik u tuzlanskom kraju, a onda bi trebala gostovati i u Zenici, Maglaju i Doboju. Mostar je u planu negdje krajem jula ili početkom avgusta u Narodnom pozorištu u Mostaru i vjerovatno i Jablanici i Konjicu u povratku u Sarajevo. Onda će ponovo biti u Sarajevu, a vidjećemo koji će to biti stalni prostor - kaže Pejaković te dodaje da je plan bio da se sa monodramom počne najesen, no kako njegov put u Australiju nije sto posto bio siguran, odlučio je iskoristio ovo vrijeme da tokom ovogodišnjih Baščaršijskih noći napravi praizvedbu.



„BH STEND-DRP TRAGEDY“ je prema njegovim riječima svojevrstan doprinos pomami stand up komedija.



- Ja sam mislio da Bosnu ipak treba predstaviti u drugom svjetlu, a ne sa vicevima o Sulji i Muji i natezanju na WC šolji. Bosna i Hercegovina zaslužuje puno više satire, pažnje i mudrosti, a ne primitivizma i onog čime smo bombardovani svih ovih godina kroz te komedije, koje u Americi zovu ustani i govori. Oni su to ozbiljno shvatili, a kod nas je to ustani i jedi govna, nastavlja glumac.



Njegov obračun sa njima, ne sa stand up komičarima, već onima koji su nas, građane ove zemlje, doveli u situaciju u kakvoj smo danas kreće sa početnim tekstom „Drug Tito nam je govorio da se spremamo k’o da će sutra biti rat, pod jedan, a pod dva da radimo sve na tome da petsto godina bude mir“.



- On je to jako dobro skont'o, međutim tad nije bio svjestan te činjenice s kakvom bagrom ima posla. Pred sobom je imao polupismeni svijet koji ga gleda kroz usta i jedva može zapamtiti ono što je pod broj jedan, a kamoli sad broj dva. Da bi skontali i pod broj jedan i broj dva šta trebamo da radimo, on je trebao svako jutro na dobro jutro kad se probudiš i uveče da ti kaže to da se trebamo spremati k'o da će sutra biti rat, pod broj dva da radimo na tome da petsto godina bude mir. I šta se dogodilo? Glupani nepismeni zapamtili samo ono prvo. Čovjek umro, nije se ni o'ladio a oni već počeli pokazivati kako su se dobro spremili; počeli pjevati „Spremte se, spremte četnici“ s jedne strane, a s druge strane se spremili sa uzvicima „Za dom spremni“.



Ono malo poštene raje počelo pjevati „Druže Tito ti se nama vrati, zaratili Srbi i Hrvati, a sa njima braća muslimani đah na ovoj, đah na onoj strani“. I krenu svinjarija neviđena. Oni što su prizivali Titu i partiju razbježali se po cijelom svijetu i postali izbjeglice, a oni koji su se spremali k’o da će sutra biti rat počeli zaprave ratovati, ubijati, otvarati logore i ne znam šta raditi. I sve se to završi i opet oni koji su to sve radili, koji su se spremali k'o da će sutra biti rat počeli ponovo za sve nas, doduše samo za obilježavanje raznih datuma pjevati ponovo „Spremte se, spremte“ i obljetnica „Za dom spremni“, i sad im to nije mrsko, a ovi treći koji se sad zovu Bošnjaci, muslimani i dalje se nadaju da će napraviti cjelovitu BiH sa ovima jednima i drugima koji se ponašaju k'o da će sutra biti rat. Jadna Bosno, dokle stigosmo- u svom maniru pojašnjava Pejaković.



U njegovom svojevrsnom stand up osvrtu ne političari. Kako ističe, ne zabrinjava ga, recimo, šta Tompson radi i pjeva, jer on to radi već godinama.



- Problem je povodom čega pjeva, o tome gotovo da niko ne govori, ali ja sam se već odavno zarekao da ne zazirem u te političke vode. Oni znaju moj stav i ja ga jasno govorim u ovoj novoj predstavi o ljudima koji su se spremali k'o da će sutra biti rat. To je njihov program svih ovih godina koje mi živimo sa njima i pokušavamo na neki način prihvatiti to već kao činjenicu, da Bosna odiše i živi sa tim varijantama. Nažalost, ljudi koji vode politiku ili nemaju snage ili nemaju pameti da se tome suprotstave i da taj neofašizam koji se na neki način plasira na ovim prostorima već jednom prestane, jer budućnost nije u tome. Evropa se već davno toga oslobodila, i Hitlera i svega onoga što je pripadalo tom režimu. Mi još uvijek mislimo da ako nam Njemačka daje podršku da ulazimo u Evropu, da nam je daje Adolf Hitler, a ne Vili Brant koji se poklonio žrtvama i koji je na kraju i skončao vjerovatno u tom poklonu - primjećuje odlični glumac koji dodaje da je nedavno snimio spot sa „Zonom isključenja“ iz Goražda koji je režirao Anis Mujanović i da je ovo početak saradnje.



Naglašava veliku podršku koju mu je na njegovom novom projektu još jednom dala prijateljska firma „Turbo Trade“.



- Firma Turbo Trade je generalni pokrovitelj cijele priče. To je kompanija koju već dvije godine pratim u nekim marketinškim nastojanjima i naš odnos nadilazi poslovnu saradnju. On je, rekao bih, više neka prijateljska varijanta. Tu sam uvijek kada zatrebam njima, a i oni uvijek staju iza mene i mojih projekata, kao što je to i ovog puta- kaže na kraju Josip Pejaković.







