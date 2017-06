Istinita priča o ženi koja je promijenila tok historije-Isabel, kraljica Castille i Leona, a sa mužem Fernandom II i vladarica Aragonije, Valencije, Napulja i Mallorke. U 23 godini krunisana je za kraljicu. Vladala je svojom zemljom podarivši joj prosperitet i ekonomsku stabilnost, i ujedinivši je, postavila je temelje kasnije najmoćnije imperije tog vremena.

Serija govori o strastima i emocijama žene koja je živjela ispred svog vremena, odbila da bude moneta za potkusurivanje i dostigla moć koja je tada u tom svijetu bila rezervisana samo za muškarce i pri tom se suočavala sa nezamislivim izazovima. Čvrsto je upravljala svojom i sudbinom svoje zemlje bez obzira na žrtve koje je to sa sobom nosilo.



Njeno djetinjstvo se završava veoma rano, nakon što je bila otrgnuta od svoje bolesne majke i prisilno poslana na dvor svog polubrata, kralja Enrikea IV. Nakon gubitka svog brata Alfonsa, koji je trebao da nasljedi tron, sa samo 16 godina preuzela je ključne odluke nakon teškog građanskog rata. Uz to, Isabel je odbila da prihvati nametnuti brak i branila svoje pravo da sama izabere svog supruga (Fernanda od Aragonije), dovodeći čak time u opasnost i njihove živote. I izdržala je, nakon njihovog vjenčanja sve spletke i ekonomske poteškoće. Bila je prisiljena da vodi diplomatiju i vojsku čvrstom rukom, kao i svoj sopstveni život. I sve to zbog opsesije da bude kraljica.



Vrhunska produkcija, kostimografija i scenografija u najgledanijoj španskoj seriji o jedinstvenoj kraljici Isabeli, od 4. Jula svaki radni dan u 15:05h i reprizno u 11h samo na programu TV1 i Mreže.



