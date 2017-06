Nagrađivana bosanskohercegovačka filmska autorica Aida Begić dobila je poziv za članstvo u američkoj Akademiji filmskih umjetnosti i nauka (AMPAS), organizaciji koja svake godine dodjeluje prestižnu filmsku nagradu Oscar, javlja Anadolu Agency (AA).

Aida Begić / 24sata.info

Akademija je objavila imena 774 nova člana iz 57 zemalja koji su pozvani da se pridruže organizaciji Oscara, a među kojima je i bh. autorica Aida Begić. Ona će tako postati drugi bh. filmski autor član Alademije, nakon Danisa Tanovića, koji je 2002. godine nagrađen Oscarom za film "Ničija zemlja".



U razgovoru za AA Begić je istakla kako ovaj poziv za nju predstavlja prije svega veliku čast, te da je veoma sretna što je pozvana u Američku filmsku akademiju.



"Ako pogledate reditelje i rediteljke koji su na listi, možete primjetiti da se radi o zaista impozantnim imenima. Velika mi je čast naći se u društvu ljudi kao što su Kim Ki Duk, Brillante Mendoza, te mnogi durgi. To su već zreli, da ne kažem stariji autori sa mnogo značajnih radova iza sebe. Tako da sam zaista jako počastvovana da sam u visokom filmskom društvu", poručila je Begić.



Na pitanje da prokomentariše uspjeh bh. autora koji rade i kreiraju u više nego teškim uslovima, Begić je istakalo da ako se želi da uspjesi budu kontinuirani i kinematografija napreduje potrebno je ulaganje.



"Naravno, kao i u sve životu, dobijete onoliko koliko ulažete. Ovo do sada je bilo rezultat nekih pojedinačnih napora, velikog dugogodišnjeg truda, da bi se jedan projekat uopšte realizovao", poručila je Begić, te dodala kako ne zna do kada će ljudi imati snage.



Podsjetila je kako završava svoj treći film "Ne ostavljaj me", koji je u potpunosti finansiran i snimljen u Turskoj.



"Kao scenaristica i rediteljka jesam državljanin BiH i taj identitet filma nosi i dio mog identiteta. Ja sam zapravo sa trećim filmom otišla van granica BiH. Pretpostavljam da će svako ko može pokušati snaći se izvan ovih prostora, to i uraditi. Jer ovdje zaista treba previše truda, a premalo ima onoga što dobivate za uzvrat", smatra Begić.



Akademija trnutno broji oko 8.500 članova.



Aida Begić je rođena u Sarajevu 1976. Diplomirala je filmsku i pozorišnu režiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2000. godine. Njen diplomski film "Prvo smrtno iskustvo" prikazan je na više od dvadeset međunarodnih filmskih festivala. Ovaj film je učestvovao na 54. filmskom festivalu u Cannesu - Zvanična selekcija Cinefondation, a kasnije je dobio pet nagrada: Najbolji kratki film - 6. Ourense Film Festival, Španija, 2002; Nagrada kritike - 30. Huesca Film Festival, Španija, 2002; Methexis nagrada - MedFilm Festival, Italija, 2002; Posebna spomen žirija - 9. Archipelago filmski festival novih medija i kratkog film, Italija, 2001. Autorica je filmova "Djeca" i "Snijeg".



(AA)