Američke filmske zvijezde Jane Fonda (79) i Robert Redford, (80) primit će nagrade Zlatni lav na ovogodišnjem filmskom festivalu u Veneciji za životno djelo, saopćili su organizatori festivala u ponedjeljak.

Jane Fonda (79)

Nagrade, među najbitnijima na festivalu, trebale bi biti uručene 1. septembra.



Venecijanski filmski festival, jedan od najbitnijih u svijetu, dešava se 74. put i traje od 30. augusta do 9. septembra.



"Malo holivudskih zvijezda demonstriralo je takvu odlučnost i hrabrost tokom svojih profesionalnih karijera kao Jane Fonda", izjavio je direktor festivala Alberto Barbera.



"S vremena na vrijeme politički i društveni aktivista, seks simbol, pisac, feministička ikona, producent i proročica fizičke spreme, ali iznad svega izuzetno uspješna i talentirana glumica, Jane Fonda je jedan od najvećih protagonista savremene međunarodne kinematografije", navodi Barbera u izjavi za javnost.



Govoreći o Redfordu, direktor je izjavio: "Bez obzira da li je iza kamere, zalaže se za nezavisni film ili za dobrobit naše planete, Robert Redford nas je vodio kroz skoro pet decenija sjajnog filmskog stvaraoca i aktiviste kombinacijom snage, inteligencije i slave koji praktično nemaju premca".



Fonda i Redford zajednički su glumili u filmovima "The Chase" (1966), "Barefoot in the Park" (1967) i "The Electric Horseman" (1979). Legendarni dvojac ponovo se okupio u novom Netflixovom originalnom filmu "Our Souls at Night," prenosi dpa.





