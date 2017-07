Na konferenciji za medije danas je u sarajevskom Meeting Pointu predstavljeno devet naslova glavne takmičarske selekcije i pet filmova iz programa U fokusu 23. Sarajevo Film Festivala koji se održava od 11. do 18. augusta. Ono što je posebna čast je da će na ovogodišnjem SFF-u biti prikazane tri svjetske premijere.

Foto: Klix.ba

Filmovi se takmiče za četiri nagrade - Srce Sarajeva za najbolji film, glumicu, glumca i specijalnu nagrada žirija. Za nagradu Srce Sarajeva se uglavnom takmiče debitantski filmovi koji će na SFF-u doživjeti svoje premijere.



Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa SFF-a, predstavila je ovogodišnje naslove napomenuvši kako nije sama radila na selekciji, već je cijeli tim ljudi vrijedno radio trudivši se da sve bude na nivou kakav zaslužuje ovakav festival.



"Filmovi koje ćemo danas otkriiti se takmiče za četiri nagrade. Pored tih zvaničnih nagrada tu su i partnerske nagrade koje pomažu pri plasmanu filma kada dođe do distribucije. Mi smo vodeći festival kada je regija u pitanju, to je 20 država, od Austrije do Azerbejdžana", kazala je Tataragić.



Prvo je predstavila program "U fokusu" koji ove godine donosi šest naslova:



"Jupiterov mjesec", (Mađarska, Njemačka, 2017, režija: Kornel Mundrucz),



"Kada dan nije imao ime", (Makedonija, Belgija, Slovenija, 2017, režija: Teona Strugar Mitevska),



"Moja sretna porodica", (Gruzija, Njemačka, Francuska, 2016, režija: nana&simon),



"Ne gledaj mi u pijat", (Hrvatska, Danska, 2016, režija: Hana Jušić



"O tijelu i duši", (Mađarska, 2017, režija: Ildikć Enyedi),



"Rekvijem za gospođu", (Srbija, Bugarska, Makedonija, Rusija, Francuska, 2017, režija: Bojan Vuletić).



"Kao i do sada svaki dan u 16 sati će biti projekcije u Narodnom pozorištu. Većinu filmova će predstaviti autori i glumci, nakon svake projekcije će biti razgovori s glumcima", podsjetila je Tataragić.



Za takmičarski program se biralo između 210 filmova. Selektori su imali težak posao i na kraju je odabrano devet filmova od kojih će se sedam boriti za Srce Sarajeva.



U kategoriji za najbolji igrani film 2017. svjetske premijere će imati tri filma.



"Buđenje dana", (Albanija, Grčka, 2017, režija: Gentian Koci, debitantski film),



"Meda ili ne tako sjajna strana stvari", (Rumunija, 2017, režija: Emanuel Parvu, debitantski film),



"Zrno" (Turska, Njemačka, Francuska, Švedska, Katar, 2017, režija: Semih Kaplanoglu).





Regionalne premijere na 23. SFF-u će imati četiri filma.



"Pravci", (Bugarska, Njemačka, Makedonija, 2017, režija: Stephan Komandarev),



"Sofijin sin", (Grčka, Francuska, Bugarska, 2016, režija: Elina Psykou),



"Strašna majka", (Gruzija, 2017, režija: Ana Urushadze, debitantski film),



"Taoci", (Gruzija, Rusija, Poljska, 2016, režija: Rezo Gigineishvili).





Izvan konkurencije takmiče se sljedeći naslovi:



"Muškarci ne plaču", (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, 2017, režija: Alen Drljević, debitantski film),



"Ptice kao mi", (Bosna i Hercegovina, Velika Britanija, Turska, SAD, 2017, režija: Faruk Šabanović, Amela Ćuhara, debitantski film).



"Selekcija pokazuje stanje u regionalnoj kinematografiji. Primjetno je prisustvo mirkroregije, ali i da iz Gruzije, Grčke, Rumunije, možemo primijetiti da je i Mađarska jako prisutna u takmičarskim programima. Pogledali smo 210 filmova, za dokumentarni smo vidjeli 260, a za program kratkih i studentskih filmova pogledali smo oko 500 filmova", potsjetila je Elma Tataragić.



Altijana Marić, glasnogovornica SFF-a kazala je da i ove godine vlada ogromno interesovanje te je podsjetila da su već objavljeni Takmičarski programi za dokumentarni film, kratki film i studentski film.



Mirsad Purivatra pozdravio je sve prisutne i zahvalio se ekipi DHL-a za 18 godina dugu saradnju te i ekipi SFF-a koji su zaduženi za logistiku.



Više detalja o filmovima i takmičarskim programima pronađite na stranici Sarajevo Film Festivala.







(Klix.ba)