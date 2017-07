Sarajevo Film Festival će u programu "Posvećeno" ugostiti reditelja Olivera Stonea, kojem će u okviru 23. izdanja Festivala biti uručena nagrada Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Oliver Stone / 24sata.info

Višestruki dobitnik nagrade Oscar Američke filmske akademije, Oliver Stone je napisao i režirao više od 20 dugometražnih filmova, a njegov opus uključuje neke od najuticajnijih, kultnih naslova koji su obilježili protekle decenije.



Stone je u nekim od svojih filmova u potpunosti odbacio konvencije mitskog žanra, a u tom se kontekstu prvenstveno pominje "Vod smrti" (1986.), inače prvi film iz njegovog vijetnamskog triptiha, te filmovi "Rođen 4. jula (1989.), "JFK" (1991.), "Rođeni ubojice (1994.), "Nixon" (1995.), kao i satirični filmski portret bivšeg američkog predsjednika Georga W. Busha W (2008.) i dokudrama o životu američkog zviždača Edwarda Snowdena "Snowden" (2016.).



Kako je saopćeno iz Direkcije SFF-a, njegovi su filmovi osvajali pažnju brojne, međunarodne publike i imali su značajan kulturni uticaj. Među takvim filmovima se ističu oštra filmska kritika američkog angažmana u Centralnoj Americi "Salvador" (1985), kritički prikaz američkog korporativnog kapitalizma "Wall street" (1987.), istinita priča o dvije od samo 20 osoba koje su preživjele teroristički napad u New Yorku 11. septembra 2001. "World Trade Center", te poetski omaž šezdesetim godinama prošloga vijeka i ekstatičnoj muzici Jima Morrisona "The Doors" (1991.).



Između ostalog je i autor filmova "Samo igra" (1999.), neobičnog zapisa o stanju sporta u Americi, epske historijske drame "Aleksandar Veliki" (2004.) i "Aleksandar Veliki"-The Ultimate cut" (2014.); te "Wall Street: Novac nikada ne spava" (2010.), realističnog drugog filma o finansijskom slomu 2008. i životu Gordona Gekka po odsluženju zatvorske kazne.



Stoneova serija filmova na temu kriminala pored filma "Rođeni ubojice", uključuje i naslove "Pogrešno skretanje" (1997.) i "Divljaci" (2012.).



Njegovi su mu scenariji za filmove drugih reditelja dali prvi uvid u svu kompleksnost vlastitih ideja. Publika je "Ponoćni ekspres" (1979.) dočekala sa oduševljenjem koje je samo dodatno poraslo nakon filma "Lice s ožiljkom" (1983.). Napisao je scenarije i za filmove "Godina zmaja" (1985.) i "Konan Barbarin"(1982.). Stone je producirao ili koproducirao desetine naslova, uključujući filmove "Narod protiv Larryja Flynta" (1996.), "Klub sretnih žena" (1993.) i "Preokret sudbine" (1990.).



Autor je i više dokumentaraca, uključujući tri filma o Fidelu Castru "Comandante" (2003.); "Tražeći Fidela" (2004.) i "Castro zimi" (2012.); i jedan film o ogromnim društenim promjenama u Južnoj Americi "Južno od granice" (2009.), u kojem je značajna pažnja posvećena Hugi Chavezu i šestorici drugih južnoameričkih predsjednika. Također je snimio i film o izraelsko-palestinskim odnosima "Persona non grata" (2003.).



Stone je u skorije vrijeme snimio mounumentalnu, dvanaestosatnu TV seriju "Neispričana istorija Sjedinjenih Američkih Država" (Showtime, 2012.) o uvriježenoj, trijumfalističkoj interpretaciji američke istorije i četverodijelni razgovor sa ruskim predsjednikom "Intervju sa Putinom" (Showtime, 2017.).



Rođen je 15. septembra 1946. u New Yorku, a 1965. je napisao "San jednog djeteta“, autobiografski roman o vlastitoj mladosti, objavljen u izdanju St.Martin's Pressa 1997. Služio je američku vojsku i kao pripadnik pješadije se 1967. i 1968. borio u Vjetnamu za što je odlikovan Bronzanom zvijezdom i Purpurnim srcem sa hrastovim lišćem.



Po povratku iz Vijetnama je nastavio studij na Filmskoj školi Univerziteta u New Yorku gdje je diplomirao 1971. Radio je na poslovima održavanja palube na brodovima američke trgovačke mornarice, te kao vozač taksija u New Yorku, reklamni prodavač, asistent produkcije i kurir.





(FENA)