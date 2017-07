Slavni agent britanske tajne službe James Bond ponovno će biti u akciji na velikim ekranima potkraj 2019., objavljeno je na službenoj internetskoj stranici franšize filma u ponedjeljak.

Sljedeći film o Bondu bit će prikazan 8. novembra 2019. u Sjedinjenim Državama, nakon "tradicionalnog ranijeg prikazivanja u Velikoj Britaniji i ostatku svijeta", kaže se u kratkoj izjavi na službenoj stranici posvećenoj agentu 007.



Bit će to 25. nastavak u seriji filmova o Jamesu Bondu.



Na stranici se također navode pisci scenarija Neal Purvis i Robert Wade i producenti Michael g. Wilson i Barbara Broccoli no ne kaže se tko će igrati slavnog agenta.



"Dodatni detalji u pogledu distribucije, uključujući datume međunarodnih prikazivanja, izbora glumca i redatelja, bit će kasnije objavljeni", rečeno je na stranici.



Pokrenula su se nagađanja hoće li Daniel Craig nastaviti s ulogom agenta 007 već 2015., kad je prikazan zadnji nastavak franšize. Craig je navodno rekao da je "završio" s ulogom i da hoće krenuti dalje.



Nedavni izvještaji međutim pokazuju da će Craig i dalje biti Bond. Njegov povratak je "gotova stvar" piše New York Times u izdanju od ponedjeljka navodeći da su "dva čovjeka o tome obaviještena".



Nakon najave filma, korisnici Facebooka iznijeli su vlastite ideje. "Ovaj put molim vas dajte nam ženskog Bonda", napisao je korisnik u povodu najave filma. "Kao Doctor Who", dodaje korisnik, prenosi Hina.





