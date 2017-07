Sarajevo Film Festival 2017. biće otvoren 11. augusta filmom DRUGA STRANA NADE Akija Kaurismäkija projekcijama u Narodnom pozorištu Sarajevo i Ljetnom kinu Raiffeisen.

Foto: 24sata.info

Ovo izuzetno filmsko ostvarenje kojim se, nakon šest godina, na velika platna vratio majstor sedme umjetnosti Kaurismäki, predstavlja svojevrstan tematski nastavak filma LE HAVRE iz 2011. godine kojim je otvoren 17. Sarajevo Film Festival.



Film DRUGA STRANA NADE je premijerno prikazan na ovogodišnjem Internacionalnom filmskom festivalu u Berlinu gdje je osvojio najznačajniju nagradu za režiju Srebrenog medvjeda, izazivajući jednako oduševljenje i kod publike i kod filmskih kritičara.



Nedvojbeno se radi, kako kritičari opisuju Kaurismäkijevo djelo, o gorkoj-slatkoj drami, koja, pričajući o aktuelnoj, mračnoj temi izbjeglištva, zapravo govori o snazi iskrenog, ljudskog suosjećanja i to s humorom, kroz mnoštvo nezaboravnih tužno-smiješnih karaktera i situacija. Hroničar marginaliziranih glasova, kako kritičari često nazivaju Kaurismakija, ovim filmom je još jednom potvrdio svoj izuzetni talent da jednostavnim i nepretencioznim filmskim jezikom dopre do srca publike.



Sarajevskoj publici ostvarenje Akija Kaurismäkija predstaviće glumci Simon Al-Bazoon i Sherwan Haji.



DRUGA STRANA NADE / TOIVON TUOLLA PUOLEN / THE OTHER SIDE OF HOPE



Finska, Njemačka, 2017, 98 min.

Režija: Aki Kaurismäki

Uloge: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Nuppu Koivu, Simon Hussein Al-Bazoon, Niroz Haji, Kaija Pakarinen



Bježeći iz ratom razorene zemlje, s planom da u Finskoj zatraži azil, Sirijac Khaled stiže u helsinšku luku sakriven u kontejneru s ugljem. Zbunjen i frustriran monolitnim birokratskim aparatom s kojim se suočava, Khaled bježi iz azilantskog centra. Lutajući ulicama upoznaje Wikströma, bivšeg prodavača košulja koji je nedavno napustio ženu alkoholičarku i započeo novi život kao vlasnik ugostiteljskog lokala. Njih dvojica će se međusobno pomagati u prevazilaženju problema s kojim se suočavaju u svojim nepoznatim i često zbunjujućim novim životima.

