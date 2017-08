Na ovogodišnjem, 23. Sarajevo Film Festivalu biće prikazano ukupno 235 filmova iz 54 zemlje produkcije, a očekuje se da će hiljade ljudi iz različitih dijelova svijeta od 11. do 18. augusta odabrati bh. prijestolnicu za mjesto odmora i uživanja u atmosferi koja iz godine u godinu šalje drugačiju sliku iz ovog grada ali i zemlje koja nije obično uvijek pozitivna.

Foto: AA

Ovogodišnji SFF donosi 43 svjetske i 23 međunarodne premijere. Biće prikazano 111 dugometražnih, 124 kratkometražna, 137 igranih, 70 dokumentarnih i 28 animiranih filmova.



Direktor SFF-a Mirsad Purivatra rekao je u razgovoru za AA da su završene pripreme za ovogodišnji SFF te da vlada veliko interesovanje za kupovinu ulaznica.



"Kao i svake godine pripreme traju čitavu godinu. Sada smo na par dana pred početak festivala i mogu reći da, barem što se tiče nas koji radimo u direkciji, sve je završeno. Program je objavljen, počela je online prodaja ulaznica, ide jako dobro i veliki je interes. Ekipe su na terenu, sada pravimo dvorane jer imamo skoro deset novih kina koje pravimo specijalno za SFF", pojasnio je Purivatra.



Broj gostiju i ove godine je na nivou očekivanog.



"Očekujemo veliko, dobro izdanje i mi kao ekipa festivala smo u potpunosti spremni. Broj gostiju na SFF-u je zaista veliki. SFF je trenutno sigurno jedan od većih festivala u Evropi, najveći u regionu i imamo oko 1.400 gostiju vezanih za program, industriju i naš obrazovni program Talents Sarajevo. Imamo još oko 700 akreditovanih novinara. Znači, oko 2.000 akreditovanih gostiju plus 600 do 700 angažovanih ljudi koji rade za potrebu SFF-a. Imamo i oko 300 volontera što znači oko 3.000 akreditacija se izda za SFF", kazao je Purivatra.



Od ovogodišnjih gostiju izdvojio je nosioce nagrade Počasno Srce Sarajeva, Olivera Stonea i Johna Cleesea. Naime, Sarajevo Film Festival će u programu Posvećeno ugostiti istaknutog reditelja Olivera Stonea, kojem će u okviru 23. izdanja Festivala biti uručena nagrada Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.



Purivatra je za njega kazao da je riječ o čovjeku koji je radio neke od najvećih filmova današnjice ali je uvijek bio zanimljiv i kao režiser jer je ulazio u teme koje su se ticale i politike ali i čovjek koji je obradio teme od Kennedyja, Nixona, Castra, Putina...



Tu je i legendarni britanski komičar John Cleese koji će ove godine također primiti nagradu Počasno srce Sarajeva. U njegovu čast, kako je kazao Purivatra, prikazat će i film "Riba zvana Vanda".



"Što se tiče regionalne scene bit će dobro, imamo vrlo jak takmičarski program, sedam filmova i žiri na čelu sa velikim meksičkim režiserom Michelom Francom mislim da će imati dosta zahtjevan zadatak", istakao je Purivatra za AA.



Međunarodni festival sa fokusom na regiju



SFF je međunarodni festival sa fokusom na regiju i Purivatra je naglasio "da je regija u njihovom fokusu".



Ovogodišnji Sarajevo Film Festival 2017. biće otvoren filmom „Druga strana nade“ finskog reditelja Akija Kaurismakija. Ovo izuzetno filmsko ostvarenje kojim se, nakon šest godina, na velika platna vratio majstor sedme umjetnosti Kaurismaki, predstavlja svojevrstan tematski nastavak filma „Le Havre“ iz 2011. godine kojim je otvoren 17. Sarajevo Film Festival.



"To što je film otvaranja film koji dolazi iz Finske je čisto rezultat naše procjene da je to film koji zadovoljava sve kriterije za prvu noć, da je dobar, kvalitetan, zabavan, relevantan što se tiče teme i to je jedini razlog što je taj film. Međutim, već prvu noć film "Zrno" turskog reditelja Semiha Kaplanoglua otvara takmičarski program i idemo sa punim projektom regionalnih filmova uključujući od ove godine i studentski takmičarski program na koji način zatvaramo potpuni uvid u produkciju u regionu", pojasnio je Purivatra.



Mišljenja je da svi koji žele da imaju sliku šta se dešava u regionu mogu da dođu u Sarajevo gdje će na jednom mjestu moći da dobiju sve - od studentskog rada do najboljih regionalnih filmova.



Turska kinematografija jedna od zanimljivijih u Evropi



Među tri filma koji će na 23. SFF-u imati svjetsku premijeru, pored "Buđenje dana" (Albanija i Grčka) u režiji Gentiana Kocija, debitantski film Emanuela Parvua (Ruminija) "Meda ili ne tako sjajna strana stvari" nalazi se i film "Zrno" (Turska) turskog reditelja Semiha Kaplanoglua. Purivatra je govorio i o značaju turske kinematografije za SFF.



"Saradnja je fantastična. Turska kinematografija je sigurno jedna od najvitalnijih i najzanimljivijih kinematografija u čitavoj Evropi. Nas raduje da je Turska dio ovog regiona, da turski producenti i režiseri biraju Sarajevo kao mjesto gdje rado dolaze. Tako da broj turskih filmova i u studentskom, i u dokumentarnom, u kratkim filmovima, igranom programu je zaista zavidan. S druge strane, imamo veliki interes turskih mladih filmskih autora i profesionalaca za program Talents Sarajevo što je isto za nas vrlo značajno", pojasnio je Purivatra.



Postoji mnogo aspekata na osnovu kojih se, prema njegovim riječima, može vidjeti da Turska pokazuje interes za SFF. Purivatra je podsjetio da će i ove godine biti prikazano više od 200 filmova iz 54 zemlje.



"I ove godine imamo 235 filmova iz 54 zemlje. Festival se održava u osam dana, to je možda isto značajno reći da ovaj festival je jedan dan kraći. Imamo šest punih radnih dana i želimo da svi budu ovdje zajedno, da se upoznaju, da imamo sinergiju", rekao je on.



Prvi SFF održan je 1995. godine da bi u godinama koje su uslijedile ponio titulu prestižnog međunarodnog festivala i najveće filmske smotre u regionu.



"Moram biti zadovoljan i ponosan. Ovo je ipak jedan dug period, 23 godine su iza nas, ovdje su stasale generacije filmskih autora, profesionalaca, ljudi koji rade ovdje u festivalu. Neki su tu cijelo vrijeme, neki pet, deset ili 15 godina...Sve ono što radimo tih devet dana u Sarajevu mijenja sliku ovog grada, šaljemo drugačiju sliku koja nije obično uvijek pozitivna", poručio je Purivatra istakavši da je SFF danas jedan od brendova koji krasi ovaj grad.



Jedan od ciljeva SFF je svakako bio i vratiti publiku u kinodvorane što je, naglasio je, stalna borba.



"SFF se organizuje da bi se gledali filmovi. Mi zaista cijenimo koliko se popratnih manifestacija razvilo uz SFF, muzičkih, gastro ili nekih drugih projekata ali mi zaista ovo radimo da bi se filmovi gledali. Želimo da to jedinstveno iskustvo gledanja filma u krugu od 100, 200 ili 3.000 ljudi bude nešto što će ljudi pamtiti. To nam je cilj", pojasnio je Purivatra.



Oko 100.000 posjetitelja



Prema nekim analizama, svake godine tokom SFF-a, kroz različite projekte, projekcije i događaja oko ovog festivala, prođe oko 100.000 ljudi. Ove godine, rekao je Purivatra, žele da urade potpunije istraživanje i probaju da dođu do tačnih podataka o broju turista koji dođu u Sarajevo u periodu održavanja SFF-a.



"Nemamo razloga da sumnjamo da će biti isto. Mislim da najave koje stižu i interes koji se pokazuje govori u prilog tome da će Sarajevo tih osam dana biti ponovo jedno od središta ovog regiona, možda i dobrog dijela Evrope ali sigurno da će biti barem što se tiče filma centralno mjesto okupljanja filmskih profesionalaca ali i brojnih turista koji dođu da uživaju u atmosferi Sarajeva tokom SFF-a", dodao je direktor Sarajevo Film Festivala.



Slavni glumci Robert De Niro, John Malkovich, Gerard Depardieu, Kevin Spacey, Mickey Rourke, Morgan Freeman, Angelina Jolie, Brad Pitt, Gael Garcia Bernal, Benicio del Toro samo su neke od brojnih svjetski poznatih zvijezda koji su protekle dvije decenije u okviru SFF-a posjetile Sarajevo.





(AA)