Trg ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu večeras je prepun bh. građana, ali i turista koji iščekuju da se zvijezde iz svijeta filma, društvenog i političkog života BiH, regije i svijeta pojave na crvenom tepihu u sklopu otvaranja 23. Sarajevo Film Festivala (SFF), javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Na najznačajniji filmski festival u regiji ove godine stižu i istaknuti reditelj Oliver Stone i slavni britanski komičar John Cleese, kojima će za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti biti uručeno priznanje Počasno Srce Sarajeva.



Na ovogodišnjem 23. Sarajevo Film Festivalu biće prikazano ukupno 235 filmova iz 54 zemlje, a očekuje se da će hiljade ljudi iz različitih dijelova svijeta od 11. do 18. augusta odabrati bh. prijestolnicu za mjesto odmora i uživanja u atmosferi koja iz godine u godinu šalje drugačiju sliku iz ovog grada, ali i iz ove zemlje.



Ovogodišnji SFF donosi 43 svjetske i 23 međunarodne premijere. Biće prikazano 111 dugometražnih, 124 kratkometražna, 137 igranih, 70 dokumentarnih i 28 animiranih filmova.



Direktor SFF-a Mirsad Purivatra ranije je za AA kazao da je SFF međunarodni festival s fokusom na regiju.



Podsjetio je da je SFF trenutno sigurno jedan od većih festivala u Evropi, najveći u regionu i imaju oko 1.400 gostiju vezanih za program, industriju i obrazovni program Talents Sarajevo. Purivatra je još kazao da imaju oko 700 akreditovanih novinara. Znači, oko 2.000 akreditovanih gostiju plus 600 do 700 angažovanih ljudi koji rade za potrebe SFF-a. Tu je i oko 300 volontera, što znači da se za SFF izda oko 3.000 akreditacija.



Ovogodišnji Sarajevo Film Festival 2017. biće otvoren filmom "Druga strana nade" finskog reditelja Akija Kaurismakija.



Ovo izuzetno filmsko ostvarenje kojim se, nakon šest godina, na velika platna vratio majstor sedme umjetnosti, Kaurismaki, predstavlja svojevrstan tematski nastavak filma "Le Havre" iz 2011. godine kojim je otvoren 17. Sarajevo Film Festival.



Među tri filma koji će na 23. SFF-u imati svjetsku premijeru, pored "Buđenje dana" (Albanija i Grčka) u režiji Gentiana Kocija, debitantski film Emanuela Parvua (Ruminija) "Meda ili ne tako sjajna strana stvari" nalazi se i film "Zrno" (Turska) turskog reditelja Semiha Kaplanoglua.



Prvi SFF održan je 1995. godine da bi u godinama koje su uslijedile ponio titulu prestižnog međunarodnog festivala i najveće filmske smotre u regionu.



Slavni glumci Robert De Niro, John Malkovich, Gerard Depardieu, Kevin Spacey, Mickey Rourke, Morgan Freeman, Angelina Jolie, Brad Pitt, Gael Garcia Bernal, Benicio del Toro samo su neke od brojnih svjetski poznatih zvijezda koji su protekle dvije decenije u okviru SFF-a posjetile Sarajevo.



(AA)