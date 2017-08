Ljubitelji sedme umjetnosti danas su u sklopu programa "Kafa sa... " mogli se družiti sa Sherwanom Hajjijem i Simonom al-Bazoonom, režiserom filma "Druga strana nade" koji je sinoć otvorio 23. Sarajevo Film Festival.

Haji je na početku razgovora kazao kako osjeti energiju u Sarajevu.



- Ova divna publika čini ovaj grad posebnim. Osjetim ovdje prelijepu energiju - kazao je Haji.



Počeo je glumiti davne 2004. godine u Siriji, a režiju i produkciju u Engleskoj.



Glavni glumci su u Berlinu na filmskom festivalu osvojili nagradu za režiju Srebrenog medvjeda, otkrili su kako Kaurismaki nikada ne gleda u monitor, a svaki detalj filma i svaka napisana riječ za njega su sveti.



"Scenarij filma bio je tako detaljno i precizno napisan da nema nečega što nije jasno. Iako se drži svega, Kaurismaki je jako fleksibilan. Znao sam da je najvažnije da budem svoj, jer to je ono što je on želio. U realnosti ne glumimo da smo gladni, već smo zaista gladni i to je ona emocija koju smo željeli postići. Aki je želio prikazati kako su izbjeglice normalne osobe kao bilo koje druge. U filmu nema nikakvog pretvaranja, ništa nije vještačko. Sve se snimalo na stvarnim i realnim lokacijama. Nevjerovatno je sarađivati sa čovjekom kakav je Aki", naglasio je Haji.



I na današnjoj "Kafa sa... " dvojac je nagrađen velikim aplauzom, a oni su više puta sve prisutne nasmijali izjavama da bi se veoma rado preselili u Sarajevo.





