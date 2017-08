Četverosatnim filmom koji donosi izuzetnu priču o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu nazvan "Intervju s Putinom" reditelja Olivera Stonea otvoren je danas program "Posvećeno" ovom istaknutom reditelju kojem je jučer uručeno i Počasno Srce Sarajeva u okviru 23. Sarajevo Film Festivala (SFF).

Foto: 24sata.info

Višestruki dobitnik Oscara, godišnje nagrade Američke filmske akademije Oliver Stone kazao je danas da je ovaj intervju sniman dvije godine vrlo spontano i zapravo je napravljen kao film te je zbog toga važno pogledati sve četiri epizode koje donose cjelovitu priču.



Prisjećaju se kako je došlo do toga, naglasio je da je odlazio u Rusiju kako bi skupio sve činjenice tokom snimanja njegovog filma o Snowdenu te da je slučajno u jednom pozorištu sreo Putina te ga upitao za njegovo mišljenje o ovom najpoznatijem američkom 'zviždaču'.



Putin mu je tada dao odgovor, koji je također u filmu, i time ponudio potpuno drugu sliku o viđenju Snowdena u odnosu na ono što je svijet i posebno Sjedinjene Američke Države mislile o njemu.



Nakon snimanja posljednje scene za film Snowden, Stone je upitao da li bi mogao raditi intervju s Putinom na šta je on pristao. Odlazio je u Rusiju nekoliko puta, a posebno je naglasio da sigurno ne bi bio pozvan tamo da se vrati da se predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu nije svidjelo to što je radio.



- Sve je bilo spontano. Nekada smo po šest sati čekali na početak snimanja, ali mogao sam postavljati različita pitanja. Upravo zato je važno da se pogleda ovaj film koji donosi potpuno drugačiju sliku Putina. Možemo razgovarati o tome da li se slažemo s njegovim stavovima ili ne, ali ovo je ono što mi je ispričao - pojasnio je Stone.



Kazao je i da kada je u jednom trenutku pomislio da je završio sve i da ima potpunu sliku Putina, desili su se izbori u SAD-u kada je, što je malo ko očekivao, pobijedio Donald Trump i potom se u februaru ove godine Stone vratio u Rusiju i snimio posljednje scene tog filma.



Ovaj reditelj, i sam je to danas potvrdio, naišao je na brojne kritike u svojoj zemlji, ali i dalje je ostao pri stavu da ovaj film trebaju vidjeti svi Amerikanci i Evropljani bez obzira na njihovo mišljenje o Putinu, mada, dodao je, mnogi to i odbijaju.



Direktor SFF-a Mirsad Purivatra kazao je danas da bi bilo nemoguće predstaviti cijeli osebujan opus ovog reditelja te su se zajednički odlučili emitirati pet filmova u okviru ovogodišnjeg SFF-a.



Naglasio je da program "Posvećeno" počinju ovim filmom koji je najintrigantniji jer se zasnovan na najintimnijim intervjuima koje je Putin ikada dao nekom autoru sa zapada.



Ovaj izuzetni četverodijelni dokumentarac pruža dubok uvid u Putinov lični i profesionalni život, a vremenski i tematski se dotiče Putinovog odrastanja u doba komunizma, njegovog uspona na vlast, odnosa sa četiri američka predsjednika i njegovih iznenađujućih stavova o trenutnim američko-ruskim odnosima.



Oliver Stone je napisao i režirao više od 20 dugometražnih filmova, a njegov opus uključuje neke od najuticajnijih, kultnih naslova koji su obilježili protekle decenije.





(FENA)