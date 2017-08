"Meda ili ne tako sjajna strana stvari" reditelja Emanuela Parvua naziv je rumunjskog filma koji je danas na press projekciji u Narodnom pozorištu zabilježio svjetsku premijeru, u okviru Takmičarskog programa igrani film 23. Sarajevo Film Festivala.

Arhiv / 24sata.info

Parvuov igrani prvijenac donosi tešku emotivnu priču čija je radnja smještena u jedno rumunjsko selo, prilično zaklonjeno od civilizacije. Glavni lik, drvosječa Doru, nakon smrti supruge ulazi u borbu za skrbništvo nad Medom, kojoj je bila surogat majka proteklih osam godina.



Njegova situacija je iznimno teška i ispresijecana teškom finansijskom pozicijom, borbom za svakodnevno preživljavanje, nepremostivom i komplikovanom birokratijom te u konačnici borbom za tinejdžerku Medu kojoj prijeti ponovni povratak u sirotište.



Uloge tumače Serban Pavlu, Adrian Titieni, Florin Zamfirescu, Costel Cascaval i Ion Sapdaru.



Reditelj i scenarista Emanuel Parvu istaknuo je na konferenciji za medije nakon projekcije da je riječ o ličnoj priči, ne njegovoj već iz najbližeg kruga njegovih prijatelja. Navodi da je gledao kroz kakve emotivne faze prolaze u borbi za dijete te s kakvom se zamršenom birokratijom u tom procesu susreću.



"Gledao sam takve priče iz bliskog prijateljskog kruga, gledao u kakvim se okolnostima to dešava i emocije kroz koje prolaze. Psihološki put u tome je jako težak i komplikovan. U filmu je teško odrediti moralnu stranu priče, varljivo je ko je tu dobar a ko loš čovjek", kazao je on.



Podvlačeći da ne voli klišeje, Parvu naglašava da nije želio pokazati očite emocije kod glavnog karaktera - njegova česta šutnja odraz je njegovog bijesa i dubokih emocija.



"Želio sam ostaviti publici na razmišljanje, a ujedno pokazati koliko duboka ljubav može biti prema djetetu, čak i kada ono nije vlastito", ustvrdio je.



Priča je, ističe on, bila završena još prije tri godine, ali u nedostatku novca za film priču je morao smjestiti na selo i prilagoditi je tamošnjem životu.



Glumica Ana Radu, koja tumači lik Mede, ističe da se tokom snimanja osjećala jako ugodno sa starijim kolegama jer su joj pružili podršku i povjerenje.



"Osjećala sam se kao da sam s porodicom i da sve možemo zajedno uraditi. Svi su divni ljudi i od njih sam jako puno naučila, a na tome sam im jako zahvalna", naglasila je.



Glumac Serban Pavlu izdvaja da je sa rediteljem, koji mu je prvenstveno kolega na glumačkoj sceni, veliki prijatelj s kojim je zajedno glumio u mnogim projektima, te da je to u načinu komunikacije olakšalo rad na filmu.



Ostvarenje "Meda ili ne tako sjajna strana stvari" na zvaničnom je programu večeras u Narodnom pozorištu.

(FENA)