U okviru Takmičarskog programa za igrani film 23. Sarajevo Film Festivala danas je na press-projekciji u Narodnom pozorištu u Sarajevu regionalnu premijeru imao grčki film “Sofijin sin” u režiji Eline Psykou.

Foto: AA

Ovom regionalnom premijerom završen je takmičarski dio SFF-a, a film će ponovo biti prikazan u 20 sati u Narodnom pozorištu, kada će se crvenim tepihom prošetati Psykou i njena ekipa.



Radnja se događa u Atini 2004. godine. Olimpijske igre se vraćaju u svoju postojbinu, a desetogodišnji Misha napušta Rusiju kako bi otišao svojoj majci, Sofiji. Sofija mu već pri prvom susretu saopštava da kao njegovateljica radi za starijeg grčkog gospodina Nikosa s kojim će ona i Misha živjeti. Nakon što od Sofije sazna da su ona i gospodin Nikos zapravo vjenčani, Misha se osjeća izdanim i bježi od kuće u očajničkom pokušaju da privuče pozornost. Tokom bijega, Misha otkriva jedan za njega sasvim nepoznat svijet.



Film je svjetsku premijeru imao na Tribeca Film Festivalu u New Yorku u aprilu ove godine kada je osvojio nagradu za najbolji međunarodni film, a prikazan je i na nekim drugim filmskim festivalima.



“Publika u Sarajevu je jedna od prvih koja je pogledala film. Publici u New Yorku se film jako svidio. Za njih je to nešto drugačije od onog na šta su navikli”, kazala je Eline Psykou na konferenciji za medije.



U filmu se povlači paralela između Olimpijskih igara u Moskvi i Atini, koje su na neki način obilježile kraj jedne ere. Psykou istu paralelu povukla između Mishae i Grčke.



Inspiraciju je, kako je kazala, pronašla prvenstveno u svom djetinjstvu, ali i djetinjstvu današnje djece.



“Imala sam sjećanja, ali ne ovakve vrste. Za mene sva djeca svijeta imaju iste emocije i strahove. Strahovala sam za svijet, za svoje roditelje i mislim da djeca u cijelom svijetu razmišljaju u istom pravcu. Istovremeno, i sama sam majka. Moj sin ima osam godina i dosta sam razmišljala o tome kako ga odgojiti i kako mu pomoći da odraste. Razmišljala sam o tome kako odgajamo našu djecu, ali i kako država odgaja buduće građane”, objasnila je Psykou.



Valery Tscheplanowa, ruska glumica koja tumači Sofijin lik, odrasla je u Njemačkoj, a najviše glumačkog iskustva stekla je u pozorištu. Kako je kazala, za nju je veliko iznenađenje bio poziv iz Grčke, pogotovo poziv za snimanje filma na grčkom jeziku.



“Svakog mjeseca sam morala putavati na probe u Grčku. Bilo je sjajno, imala sam učitelja grčkog, imala sam vremena da upoznam zemlju”, kazala je Tcheplanowa.



Istakla je da je veliki izazov bilo sporazumijevanje na setu, s obzirom na različito državno porijeklo filmske ekipe.



Pored Tcheplanowe, glavnu ulogu tumači i Victor Khomut (Misha) iz Ukrajine, kome je ovo prvo filmsko iskustvo. Glumačku postavu čine i Thanassis Papageorgiou, Artemios Havalits, Areti Seintaridou, Ivonni Maltezou, Maria Filini, Marinos Veslemes, Christos Stergioglou.



“Film Sofijin sin” jedan je od sedam filmova koji se takmiče za nagradu "Srce Sarajeva" za najbolji igrani film.





(AA)