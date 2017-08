Predsjednik žirija za Takmičarski program - igrani film 23. Sarajevo Film Festivala (SFF) meksički reditelj, scenarista i producent Michel Franco bio je danas gost u okviru festivalskog programa "Kafa sa…" kada je govorio o filmovima koji se ove godine takmiče za nagradu "Srce Sarajeva", ali i o svom filmu "Avrilina kćerka" koji je sinoć prikazan u Open Air kinu.

Foto: Klix.ba

Istaknuo je da su ovogodišnji filmovi u konkurenciju za nagradu "Srce Sarajeva" u takmičarskom programu veoma dobri, dodajući da je bio na festivalima gdje mu je ponekad znalo biti i mučenje gledajući filmove u konkurenciju za nagrade.



Procijenio je da se filmovi bave različitim temama, a primjetan je različit pristup filmu, dodajući da mu je bilo zadovoljstvo raditi s ostalim članovima žirija kojeg još čine umjetnički direktor Međunarodnog filmskog festivala u Edinburghu EIFF (Velika Britanija) Mark Adams, glumac Goran Bogdan, direktorica Doha Film Instituta (Katar) Fatma Al Remaihi te turska glumica Melisa Sözen.



Francov film "Avrilina kćerka" govori o 17-godišnjoj Valeriji koja zatrudnjela s maloljetnim momkom, ali o tome nije obavijestila svoju majku Avril. Kada njena sestra Clara u tajnosti nazove Avril, njihova majka dolazi puna brige, podrške i nježnosti.



Međutim, kratko nakon rođenja djeteta Avril uz pomoć roditelja Valerijinog momka daje bebu Karen na usvajanje, ali poslije je zadržava za sebe, no ta situacija potpuno razočara Valeriju zbog čega ona ostaje u sobi danima.



Film ima i šokirajuću notu, jer kako je danas i sam Franco potvrdio, on želi šokirati svoju publiku i uvijek je bolje, smatra, dati filmu interesantnost nego predočiti ono što je stvarno moguće i realno.



U ovom filmu mnogo je nedorečenog i samo iz nekih kratkih dijaloga može se naslutiti prošlost dvije Avriline kćerke i nje same. Avril je prvu kćerku rodila kada je imala 18 godina što donekle i objašnjava njeno pomalo neodgovorno i mladalačko ponašanje.



- Ne poštujem svoju publiku ako im u prvih nekoliko minuta filma serviram cijelu pozadinu i prošlost likova koji se pojavljuju u filmu, ali je u istom trenutku važno je da razumiju cijelu priču - pojasnio je Franco.



Film je snimam hronološki, a majka i njene dvije kćerke živjele su kući na plaži i zbog toga su, kaže Franco, same gradile ličnosti, ali režiser također ističe da glumce s kojima radi gura do njihovih krajnih granica kako bi dobio najbolji rezultat.



Kao jedan od teških zadataka tokom snimanja filma režiser je identificirao snimanje scena s bebom jer je trebalo postići da beba plače kad je to potrebno zbog čega su u jednom trenutku morali čekati da ogladni kako bi zaplakala i vjerodostojnim učinila scenu u kojoj Karen ima temperaturu.



Film "Avrilina kćerka" ipak ima sretan kraj, a Franco kaže da je razmišljao završiti film scenom kada beba bude ostavljena u restoranu, ali je odustao od toga.



Uloge u ovom filmu ostvarili su Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon, Joanna Larequi i Hernán Mendoza.



(FENA)