"Ptice kao mi" rađen pod rediteljskim osvrtom Faruka Šabanovića prvi je bh. dugometražni animirani film koji je premijerno prikazan danas na press projekciji u Narodnom pozorištu, u okviru programa Takmičarski igrani - izvan konkurencije 23. Sarajevo Film Festivala.

Foto: FENA

Priča počinje u ptičijem gradu Birdbad iz kojeg, kao sigurnog utočišta, igrom okolnosti u vanjski i nepoznati svijet izlaze ptica Hupu koja nosi jaje, njen muž Hasan, razigrani ptić Mi i tiranin Kondor koji je svim stanovnicima Birdbada prijetio strašnim hororom koji vlada u svijetu van njihovog grada.



One kreću na veliku pustolovinu u potrazi za vlastitim domom, suočavajući se sa nezamislivim i nepredviđenim situacijama i opasnostima, pri tome shvativši da jedino zajedničkim snagama taj put mogu naći.



Reditelj Faruk Šabanović istaknuo je na konferenciji za medije nakon projekcije da je rad na filmu trajato sedam godina, te da je prvi kasting za glumce urađen prije čak devet godina. Rađen je u koprodukciji sa Velikom Britanijom, SAD-om i Turskom te je prvobitno urađena engleska verzija filma, a kasnije i sinhronizacija za koju su zaslužni bh. glumci.



Za njega ovo je film o potrazi za domom, gdje se nećete osjećati sami ili usamljeni. Ta usamljenost, podvukao je, nešto je čega se ptice užasavaju i od čega bježe.



- Zato prelaze toliki put zajedno, a jedino mjesto gdje zapravo mogu pronaći dom je unutar njih samih. Inspiraciju sam našao u jednoj sufijskoj knjizi. U originalu, ptice traže kralja ptica, što je metafora za Boga. Jer upravo se jedino uz njega ne možeš osjećati usamljen. Poruka je da je cijelo kraljevstvo nebesko u vama i da je tron namijenjen da vi u njega sjednete - ocijenio je Šabanović.



Veliki mu je izazov bio takvu poruku pretočiti u animirani film, ali i cjeloživotna želja realizirati takav projekt. Stoga se osjeća iznimno sretnim što je radio sa brojnom ekipom okupljenom oko ovog projekta.



Izvršna producentica Cat Villers podvlači da je film prešao dug put do finalizacije te da je bio inspirisan ostvarenjem "Konferencija ptica". Za nju ovo ostvarenje pokazuje putovanje ptica i njihove uspone i padove, naglasivši da je film rođen u BiH zbog čega i jeste bosanskohercegovački i sarajevski, iako je prvo urađena engleska verzija.



Za glumca Ermina Bravu ovo je historijski trenutak za bh. kinematografiju, a film vidi kao divnu priču, vrlo duhovnu i vizuelno nadahnjujuću. Imao je veliku želju biti dio ovog projekta, a kaže da svoj ptičiji karakter kojem je posudio glas jako voli.



Poziv da učestvuje u filmu iznenadio je glumca Izudina Bajrovića, naglasivši da je kasting održan prije devet godina te da je pomalo i zaboravio na njega.



- Kada sam ga prvi put pogledao bio sam fasciniran i nisam mogao vjerovati da je BiH dobila ovakav film, da je u stanju napraviti tako nešto. Glas smo davali na već gotovu englesku verziju, što je zadavalo određene probleme, malo smo i lutali, jer je pticama time već dat karakter - kazao je on.



Za scenaristkinju Oliviju Hetreed bila je velika privilegija raditi sa Farukom Šabanovićem, ocjenjujući da film istražuje našu maštu i slobodu, a u konačnici pokazuje koliko smo slični prikazanim pticama.



Producent Adnan Ćuhara ističe da je dug put iza cijele ekipe, posebno za njega kao producenta. Iako naporno, bilo mu je zadovoljstvo sarađivati sa tako brojnom stranom i bh. ekipom, naglasivši da je samo iz BiH na filmu radilo 60-ak ljudi. Ocjenjuje da su u konačnici svi jako sretni rezultatom.



Osim Bajrovića i Brave, među domaćim glumcima čiji su glasovi postali karakterni dio ptica su i Zana Marjanović, Jasenko Pašić, Muhamed Hadžović, Alija Alović, Boris Ler, Zoka Čatić, Arma Tanović, Maja Salkić i Sanjin Milavić, dok su neki od brojnih članova stranog glumačkog tima Jeremy Irons, Alicia Vikander, Khalid Abdalla, Jim Broadbent, Kevin Bishop i Christopher Villers.



Gala projekcija filma "Ptice kao mi" bit će upriličena večeras u Narodnom pozorištu.







(FENA)