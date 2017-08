Šestog dana 23. Sarajevo Film Festivala legendarnom britanskom komičaru i zvijezdi "Monty Pythona", Johnu Cleeseu, uručena je nagrada Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Nagradu mu je uručio Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala pred više od 3.000 ljudi u Open Air Kinu Metalac, gdje će večeras biti prikazan film "Riba zvana Wanda", koju je Cleese napisao i u kojoj glumi.



Slavni komičar je u obraćanju prisutnima kazao da osjeća veliko zadovoljstvo što je u Sarajevu.



"Zadovoljstvo mi je što sam s vama. Divno je biti ovdje. Ručao sam sa Mirom, rekao sam mu da se želim vratiti ovdje. Pitao me je da li želim biti u žiriju naredne godine, rekao sam da želim. Tako da se vraćam naredne godine", rekao je Cleese.



Dodao je da je vrlo sretan što je dobio nagradu Počasno Srce Sarajeva.



"Sramota me što sam u društvu sa Scorseasejem i Frearsom, ali ova nagrada mi je draga, jer nikada više nismo trebali komičare", kazao je Cleese.



Na sebi svojstven način, u komičnom tonu, istakao je da je bio preplašen kada je tek stigao u Sarajevo.



"Bio sam preplašen kada sam došao. Pratili su me visoki snažni ljudi. Rekli su mi da su to tjelohranitelji. Bila je izgleda zavjera da me ubiju, pa su me pazili da me ne ubiju prije ove ceremonije, ali ljudi su i prije bili ubijani u Sarajevu", kazao je Cleese.



Poznati britanski komičar je ranije večeras prošetao crvenim tepihom 23. Sarajevo Film Festivala. Publika ispred Narodnog pozorišta Sarajevo je Cleesea dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

(AA)