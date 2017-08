Britanski glumac, scenarist i producent John Cleese, specijalni gost ovogodišnjeg 23. izdanja Sarajevo Film Festivala (SFF) kome je sinoć uručeno Počasno srce Sarajeva, bio je gost današnjeg programa «Kafa sa...», a pred brojnom publikom na festivalskom trgu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, između ostalog, govorio je o komediji, šta ga je najviše nasmijalo u posljednje vrijeme i filmovima u kojima je učestvovao.

Našalio se na svoj račun da je u poređenju sa Robertom de Nirom, kome je prošle godine također uručeno Počasno srce Sarajeva, glumio samo u četiri velika filma, a da se u ostalim pojavljivao samo par sekundi, što je, kako je kazao, mali doprinos.



Istakao je da je kreiranje komedije nesvjesno, a kombinovati svjesnost i kritičnost je veoma teško.



"Komediju treba uprostiti kako biste dobili jasnoću. Publika se ne može smijati, ako je zbunjena. U drami su zbunjeni, ali u tome uživaju. Ne možete nasmijati ljude ako su zbunjeni, ako ne razumiju o čemu se radi. Sve što možete učiniti je da razjasnite komediju, bez da to bude očigledno. To će stvar učiniti smješnijom”, kazao je Cleese.



Pri pisanju komedije ističe da su sama priča i njen kraj najbitniji te da se komedijsko djelo ne može napisati ukoliko autor ne zna kraj, zatim se dodaju dijalozi, šale i ostalo.



"Ako imate pravu priču i ako ste se našli u smiješnim situacijama, lako je napisati priču, jer je situacija već smiješna. Ljudi uglavnom napišu priču, a onda dodaju šale”, istakao je Cleese.



Prema njegovim riječima, komedija je esencijalno kritična.



"Većinu komedija možete analizirati u kontektstu činjenice da je kritična prema ljudskom ponašanju, da u humorističkom svjetlu govori o karakteru koji može biti bolji od onog što jeste. Nije lijepo kritikovati druge ljude, ali u tom slučaju to možete uraditi na humorističan način” objasnio je britanski komičar, dodavši da komedija zna biti neugodna.



Istakao je da je ideje i inpiraciju crpio iz starih holivudskih komičara, među kojima je bio i čuveni Charlie Chaplin, ali da ih nikada nije nastojao kopirati, već je u komediju unosio sebe i svoje ideje.



Na pitanje šta ga je u posljednjih 10-20 godina najviše nasmijalo, Cleese je odgovorio da je to bila jedna od pristalica američkog predsjednika Donalda Trumpa koja je njegov komentar o ženama, a koji je uzburkao američku javnost, opravdala rekavši kako to “ne bi izjavio da je znao da se snima”.



Na pitanje kako je stalno pozitivan i raspoložen za šale, Cleese je citirao izreku da je “život hiljadu radosti i hiljadu tuga” i da se depresivni ljudi ponekad osjećaju najsretnijim ljudima na svijetu.



Cleeseu je sinoć prije projekcije filma “Riba zvana Wanda” u kome upravo on glumi, pred više od 3.000 ljudi uručeno Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.



Publika je gromoglasnim aplauzom i ovacijama pozdravila legendarnog komičara, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što je u Sarajevu.



Nagrađivani britanski komičar i član bivše komičarske skupine Monty Python je najpoznatiji po svome doprinosu i ulogama u humorističkim serijama "Leteći cirkus Montya Pythona" i "Fawlty Towers", te dugometražnim filmovima "Monthy Python i Sveti gral", "Brianov život" i "Riba zvana Wanda".





