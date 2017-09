Objavljen je trailer za biografsku dramu Petera Landesmana "Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House". Radnja filma prati Marka Felta koji je pod imenom "Deep Throat" pomogao novinarima Bobu Woodwardu i Carlu Bernsteinu da otkriju Watergate skandal 1974. godine.

Foto: 24sata.info