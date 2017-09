Od 17. Septembra, nedjeljom u 20 sati pratite hit seriju „Fargo“ na programu TV1.

Kriminalistička drama „Fargo“ bazirana je istoimenom filmskom klasiku braće Coen, koji je nagrađen sa dva Oskara 1997. Godine. Serija nije samo adaptacija filma, već se sličnost ogleda prije svega u atmosferi i priči, koja je intrigantna. Osvojila je dva Zlatna globusa, 35 nagrada i čak 110 nominacija.



Minnesota, snijeg, mećava i jedan auto na usamljenom putu. U idilični grad na sjeveru Amerike dolazi čovek koji mijenja život običnih smrtnika. Gradić Bemidji biće mjesto koje će doživjeti brutalnu katastrofu, i to nakon samo jednog naizgled bezazlenog razgovora.







Priča u deset epizoda govori o surovoj realnosti i misterioznom svijetu ljudske psihe. Većina likova koje upoznajemo u prvoj epizodi vjerna su refleksija stvarnog života, karikirani u mnogo manjoj mjeri od svojih filmskih pandana.



Lester Nygard (Martin Friman) nesretni je gubitnik, Moli Solverson (Alison Tolman) moralna jedinka koja ozbiljno shvata svoj posao, Bil Osvalt (Bob Odenkirk) dobronamerni idiot, a Gus Grimly (Kolin Henks) strašni beta muškarac. Lou Solverson (Kejt Karadin) suprotnost je kako malograđanskoj naivnosti stanovnika Bemidjija, tako i zlom liku Lornea Malva (Bili Bob Tornton). Lorne Malvo centralna je figura ove priče, njegov lik ostaje tajanstven do samog kraja, i njegovo prisustvo u svakoj sceni je zanimljivo i magnetično. To su upravo obični, mali životi neobično živopisnih likova.





(24sata.info)