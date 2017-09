Nagrada "Zlatni lav" na 74. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji dodijeljena je večeras meksičkom režiseru Guillermu Del Toru za film "Oblik vode" (The Shape of Water), javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Proglašenjem najboljih ostvarenja i dodjelom nagrada večeras je u Veneciji okončana 74. filmska smotra.



Najboljim filmom proglašeno je djelo meksičkog autora Guillermo Del Tora "Oblik vode", koje predstavlja priču o ljubavi nijeme djevojke i neobičnog stvorenja.



"Srebrenog lava" u kategoriji za najboljeg režisera dobio je Francuz Xavier Legrand za film "Jusqu'a la Garde". Izraelski režiser Samuel Moaz dobio je "Nagradu žirija" za film "Foxtrot, a "Specijalna nagrada zirija" otišla je u ruke režisera Warwicka Thornthona za ostvarenje "Sweet Country".



U kategoriji za najbolju mušku ulogu nagrađen je palestinski glumac Kamel Al-Basha za ulogu u filmu "The Insult", dok je nagrada za najbolju žensku ulogu pripala britanskoj glumici Charlotte Rampling za ulogu u filmu "Hannah".



Venecijanski filmski festival, međunarodni je filmski festival, a ujedno i najstariji na svijetu. Prvi festival održan je 1932. godine u okviru venecijanskoga bijenala. Od 1934. godine svake godine održava se krajem augusta i početkom septembra u historijskom Palazzo del Cinema na Lungomareu Marconi, na venecijnskom otoku Lido. Nije se održavao od 1943. do 1945. godine, te 1973. i od 1977. do 1978. godine.



(Anadolija)