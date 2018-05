Centar za kulturu Orašje bio je domaćin trodnevne Viva filmske radionice za mlade "Od ideje do realizacije" koja je okupila 12 mladih koji su snimali film "Pola meni-pola meni".

Foto: 24sata.info

Film je parodija na političku predizbornu kampanju, kojom su, kako kažu akteri filma, željeli prikazati pravo lice politike, političara i međunarodnih faktora u BiH i regiji.



Redateljsku palicu i u ovom, kao i prošlogodišnjem filmu, preuzeo je Josip Arlović, koji je lani osvojio nagradu na Viva film festivalu za najbolju režiju.



Film "Pola meni-pola meni" takmičit će se na Viva film festivalu u kategoriji Omladinski film, od 12. do 16. septembra u Sarajevu. Nakon Orašja, ton, kamera i klapa su od 21. do 23. maja u Brčkom, a potom sele u Bijeljinu, Ljubuški i Mostar.



Radionice su besplatne za mlade od 13 do 21 godine na kojima polaznici uče o osnovama filma, filmskoj kameri, zvuku, rasvjeti, timskom radu i na kojima snimaju svoj vlastiti film.





(FENA)