Jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca današnjice, dvostruki dobitnik Oscara Asghar Farhadi, iranski reditelj i scenarist, predsjedavat će žirijem Takmičarskog programa - igrani film 24. Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 10. do 17. augusta.

Publika Sarajevo Film Festivala će u okviru programa Open Air imati priliku pogledati Farhadijev najnoviji film "Everybody knows" s Penélope Cruz i Javierom Bardemom, koji je svečano otvorio ovogodišnji 71. Cannes Film Festival i prikazan u njegovom takmičarskom programu.



Asghar Farhadi je rođen 1972. Njegov prvi igrani film "Dancing in the dust" za koji je napisao scenarij i režirao ga, osvojio je nagrade za najboljeg glumca na 25. Moscow International Film Festivalu i nagradu za najbolji film Udruženja filmskih kritičara Rusije, kao i nagradu za najbolji scenarij i režiju na 48. Asian Pacific Film Festivalu. Godinu poslije nastaje "Beautiful City" (2003.). Uslijedili su "Fireworks wednsday" (2005.) i "About Elly" (2007.), koji je istovremeno premijerno prikazan na Berlinskom filmskom festivalu i Fajr Film Festivalu u Teheranu te osvojio Srebrenog medvjeda za najboljeg reditelja u Berlinu i Crystal Smirogh za najbolju režiju u Fajru.



Nakon tog slijedi "A Separation" koji snima 2010. Film je premijerno prikazan u Berlinu gdje je osvojio Zlatnog medvjeda za najbolji film, Srebrenog medvjeda za glumice i Srebrenog medvjeda za glumce. Bio je to samo početak dugačke liste od 70 međunarodnih nagrada, među kojima su Zlatni globus za najbolji strani film, César za najbolji strani film i, konačno, Oscar za najbolji film na stranom jeziku.



"A Separation" je postigao međunarodni uspjeh kao ni jedan iranski film do tada. Film se počeo prikazivati u kinima u decembru 2011. u SAD-u i postao jedan od najuspješnijih filmova na stranom jeziku u SAD-u. Iste godine, magazin Time je Asghara Farhadija uvrstio među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.



Dok se film "A Separation" prikazivao na različitim festivalima i državama, Asghar Farhadi se s porodicom seli u Pariz da bi počeo raditi na scenariju filma "The Past", koji je bio njegov prvi film na stranom jeziku. Film je prikazan 2013. na Cannes Film Festivalu. Osvojio je nagradu za najbolju glumicu u Cannesu (Bérénice Bejo) i bio nominiran za Zlatni globus i nagradu César. U Iran se Farhadi vraća 2015., da snima film "The Salesman", koji je nagrađen za scenarij i najboljeg glumca (Shahab Hosseini) na Cannes Film Festivalu (2016.). Za ovaj film Farhadi je osvojio drugog Oscara za najbolji film na stranom jeziku.



Nekoliko mjeseci poslije snima svoj najnoviji film "Everybody knows" (2018.) na španskom jeziku, za koji je na setu ponovo spojio Penélope Cruz i Javiera Bardema. Film je svečano otvorio ovogodišnji, 71. Cannes Film Festival i prikazan je u njegovom takmičarskom programu, saopćeno je iz Sarajevo Film Festivala.

(24sata.info)