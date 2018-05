Manifestacija Dani evropskog filma 2018 svečano je otvorena večeras u sarajevskom kinu Meeting Point i trajat će do 9. juna.

Foto: Klix.ba

Tu filmsku manifestaciju, tokom koje će ljubitelji sedme umjetnosti imati priliku da pogledaju 11 filmova, organiziraju Francuski institut i mreže EUNIC BiH (Nacionalni instituti za kulturu Evropske unije u BiH), u saradnji s EU Info centrom.



Kako je rečeno na otvaranju, Dani evropskog filma se organiziraju u mjesecu u kojem se obilježava i Dan Evrope.



Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno je kazao da je 2018. godina proglašena godinom kulturnog naslijeđa.



- Ali kulturno naslijeđe nisu samo spomenici kulture, mostovi, zgrade, to je i kulturno naslijeđe i upravo smo ovdje da ga proslavljamo – kazao je Sinno, dodajući da mu je drago da je u jednoj zemlji koja ima tako bogatu kulturu.



Istaknuo je kako mu je drago da su zemlje članice ustupile filmove koji će biti prikazani.



Dane evropskog filma otvorio je večeras njemački film "U labirintu šutnje“.



Ambasadorica SR Njemačke u BiH Christiane Hohmann je kazala da je taj film baziran na historijskim činjenicama.



- Sve što vidite u filmu se zapravo dogodilo. Ono čime se film bavi je zapravo način na koji se mi nosimo s našim prošlostima koje su bile teške – kazala je Hohmann.



Po njenim riječima, ono što je najvažnija poruka ovog filma je - bez obzira na to koliko smo tešku prošlost imali, ako se ne suočimo i ako se ne pozabavimo svojom prošlošću, ne možemo izgraditi moderno društvo i demokratiju.



– Drago mi je da je šef Instituta naše mreže odabrao upravo ovaj film kao film koji će otvoriti ovu sedmicu filma, zato što je to jako bitno za BiH i nosi jako važnu poruku za vas da, ako se ne pozabavite i ne suočite sa svojom spstvenom prošlošću, ne možete nastaviti dalje - navela je njemačka ambasadorica.



Predsjednik EUNIC-a u BiH Emmanuel Mouriez se zahvalio svim učesnicima koji su doprinijeli organizaciji ovog festivala evropskog filma.



On je ukratko predstavio strukturu EUNIC-a u BiH, napomenuvši da se mreža EUNIC BiH sastoji od predstavnika kulturnih instituta i ambasada zemalja EU u BiH.



- Ona je članica mreže koja se naziva EUNIC global, koja se nalazi u Briselu i zadužena je za koordinaciju svih mreža EUNIC u svijetu. Korak po korak i u tijesnoj koordinaciji s Delegacijom EU i organizacijama civilnog društva u ovoj zemlji, EUNIC je postao, nadamo se, jedan vrlo važan nosilac doprinosa u polju kulture u BiH - naveo je Mouriez.



(FENA)