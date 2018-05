Sarajevo Film Festival, utemeljen pred kraj 4-godišnje opsade tog grada sa željom da se pomogne obnova civilnog društva, u proteklih se dvadesetak godina za filmske autore iz regije afirmirao kao mjesto na kojemu u kolovozu treba biti.

Direktor festivala Mirsad Purivatra vjeruje da je potencijal autora s ovih prostora veći i od onoga popularne skandinavske kinematografije.



Kako bi taj potencijal na pravi način došao do izražaja na europskoj i svjetskoj filmskoj sceni, sarajevski festival nastoji biti zajednička platforma za filmski biznis čitave regije i prostora jugoistočne Europe.



"Sa zanimanjem gledamo svaku prijavu koja dolazi s ovog područja. Ovdje ima toliko puno talenata i neispričanih priča, želimo stvoriti mogućnosti da se uvežemo i ispričamo ih", rekao je Purivatra prilikom posjeta Zagrebu sa svojom festivalskom ekipom.



Vjeruje kako je potencijal ovdašnjih filmaša dvostruko veći nego, primjerice, skandinavski, "koji je danas primjer kvalitete uspjeha u svemu što se događa u filmu i na televiziji".



To objašnjava jedinstvenim spojem specifične povijesti i mentaliteta. "Živimo na prostorima koji su imali najturbulentnija događanja u zadnjih 150 godina. Imamo vrlo različite narode i mentalitete, samo u Hrvatskoj kada krenete od juga do sjevera možete pronaći 35 različitih priča i karaktera", istaknuo je.

Puno je još neispričanih priča i velikih tema koje treba snimiti



Purivatra kaže kako se umjetnost i film od samih početaka do danas svode na desetak velikih tema, od ljubavi, smrti do žrtvovanja. "Svaka od tih tema postoji u svakoj kući u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji. Toliko je toga neispričano, u običnom tisku možete naići na priče za koje ne možete vjerovati da su se dogodile, samo ih treba otkriti i napisati", dodaje.



Za njega je i SFF mjesto na kojemu se mogu otkriti budući pisci, gdje će ih se potaknuti da rade, obrazuju se i pišu, s obzirom da se "od dobre priče može napraviti loš film, ali od loše priče teško da se može napraviti dobar film".



Festival želi dati prostora i svim drugim talentima novih generacija, režiserima, montažerima i glumcima - Purivatra je osobito oduševljen aktualnim hrvatskim glumištem.



"Želimo poslati najsrdačniju poruku hrvatskom filmu, od autora i studenata do profesionalaca, da Sarajevo može biti mjesto okupljanja, platforma za njihovu svjetliju budućnost", naglasio je.



Talents Sarajevo, obrazovnu platformu za upoznavanje mladih filmskih profesionalaca u usponu, koji je postao najprestižniji 'filmski trening' u regiji, smatra dobrim mjestom i nevjerojatnim iskustvom za svakoga tko je na njoj bio.



"Hana Jušić je na tom kampusu dobila priliku za kratki film, pokazala svoj talent i s tim referencima snimila film koji je fantastičan, a danas je jedna od najtalentiranijih redateljica koje imamo", rekao je.



Festival okuplja najnadarenije filmaše na sedmodnevno usavršavanje. "Učimo ih da žive zajedno s drugima, da se ne zatvaraju u svoje sredine i avlije. Moraju shvatiti da postoje dobri glumci i u drugoj zemlji, da je to vrijednost, a ne minus", napomenuo je Purivatra.



Želja mu je sagledati što se sve na tom planu može napraviti, koji su to sve procesi od razvoja scenarija do mogućnosti koprodukcije i dobivanja više novaca od države.



"Moramo biti svjesni vremena u kojem živimo, kako se danas filmovi snimaju i produciraju, koje su se promjene dogodile uz nove trendove i platforme za prikazivanje filmova", kaže.

Zajedničkim snagama u borbu za film



Purivatra vjeruje kako je došlo pravo vrijeme da se zajedničkim snagama počne boriti za film. "Mi smo dio industrije i sami stvaramo platformu za uspjeh i neuspjeh, problem je kada ne radimo ništa", ustvrdio je.



"Ako smo razjedinjeni nema niti dobrog filma, čak i kada imate dobar film nije se lako probiti bez potpore. Dobar film pronađe svoje mjesto, no ako se napravi relativno dobar film iz regije i iz Skandinavije, naravno da će skandinavski prije ući u igru, zahvaljujući lobiranju i ozbiljnom poslu", dodao je.



Zato SFF svoj 'red carpet' rasprostire za regionalne zvijezde. "Kad čovjek potroši tri ili četiri godine na razvoj i snimanje filma, dajmo mu poštovanje na razini Cannesa, dajmo dignitet svakome tko sudjeluje u filmu i slavlje svega onoga što su napravili", istaknuo je.



Od ovogodišnjeg, 24. izdanja festivala očekuje puno s obzirom na odličnu svjetsku, ali i regionalnu filmsku produkciju. "Dolazim iz Cannesa sretan, bila je to najkoherentnija godina s puno filmova iznad prosjeka, među kojima su i hrvatski", dodao je.



Program će se objaviti 20. srpnja, a zasad se zna da će biti uvršteno više hrvatskih naslova nego inače. "To nas raduje, nije uvijek tako bilo, a hrvatski filmski profesionalci sudjeluju na festivalu i kao predavači i članovi žirija", najavio je.



Sarajevo Film Festival održat će se od 10. do 17. kolovoza, a uz natjecateljski program priprema niz popratnih događanja.



Ovogodišnjim žirijem predsjedavati proslavljeni autor, Asghar Farhadi, iranski redatelj i scenarist, dvostruki dobitnik Oscara. Sarajevska publika će u okviru programa Open Air imati priliku pogledati njegov najnoviji film, "Everybody knows" s Penélope Cruz i Javierom Bardemom u glavnim ulogama, koji je otvorio ovogodišnji filmski festival u Cannesu, piše Hina.



