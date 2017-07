Bosanka Esma Voloder proglašena je najljepšom ženom Australije i predstavljat će ovu zemlju na takmičenju Miss svijeta.

Foto: 24sata.info

Voloder je u subotu navečer okrunjena krunom vrijednom 68.000 australskih dolara u Melbourneu. U svom obraćanju javnosti kazala je da je u svemu drži i motiviše vjera.

Miss World Australia 2017 - Crowning moments of Esma Voloder from Iconic on Vimeo.



"Vjera u Boga, u prosperitet, u zajedništvo i u to da stvari mogu biti bolje. Uprkos našim ličnim uvjerenjima, ako vjerujemo u ono što je dobro, zajedno možemo učiniti ovaj svijet lijepim i ljupkim mjestom", kazala je Voloder.



Esma je porijeklom iz Gradačca, a u Australiju je otišla sa roditeljima kad je imala samo četiri mjeseca. Diplomirala je psihologiju i trenutno radi kao kriminolog-profiler u Melbourneu.



Manekenstvom se uspješno bavi već nekoliko godina, a 2008. godine proglašena je za Miss Teen Victoria. Te iste godine bila je i najljepša mlada Australka. Godinu kasnije izabrana je za najboljeg modela u svijetu na takmičenju koje se održalo na Tajvanu. U 2012. godini proglašena je Miss Globe International.



Radila je za mnoge poznate modne kuće te nastupala s najpoznatijim svjetskim sedmicama mode. Želja joj je da pomogne siromašnima u svijetu.



Voli plesati i svirati klavir, a bavi se i dobrotvornim radom. Tokom kampanje za Miss Australije, Voloder je organizovala dobrotvorne događaje na kojima je prikupljala sredstva za djecu u stanju potrebe o kojima brine udruženje Variety the Children. Do sada je prikupila 4,6 hiljada australskih dolara.



(Klix)