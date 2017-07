Mostarka Nataša Borozan posljednjih godina živi i radi u Milanu kao model.

Duge noge, zanosno tijelo, plava kosa i zelene oči ovu 26-godišnjakinju doveli su do inozemnog uspjeha. Od svoje 12. godine je u svijetu mode i može se pohvaliti saradnjom sa svjetski poznatim imenima i dizajnerima, a često krasi naslovnice modnih časopisa u Italiji, ali i šire.

Nataša uživa u ljubavi sa poznatim italijanskim frizerom Allesandrom Gesuitom, s kojim sarađuje na brojnim projektima, ali zajedno obilaze svijet i istražuju zemlje i mjesta na kojima nisu bili.

Borozan je ove godine obilježila šest godina saradnje s vrhunskim dizajnerom Michaelom Korsom, a radila je i za Roberta Cavallija, "Missoni", Philippa Pleina, "Met", Tory Burch, "Etro", Elisabettu Franchi...

Uzbuđena i radosna Lijepa Nataša govorila je iz Milana za "Dnevni avaz" o ljubavi s Alesandrom, karijeri te o snovima i ambicijama za budućnost.

- Meni je Milano postao druga kuća i nikad nisam željela da odem u Sjedinjene Američke Države, iako sam imala ponude mnogih agencija, najviše iz Majamija, ali isto tako i iz Njujorka. Odlučila sam živjeti ovdje - govori Borozan.

Zabavljate se sa jednim od najpoznatijih frizera u Italiji Alesandrom Gesutom. Kako ste se upoznali?

- Alesandro, prije nego što je otvorio svoj prvi salon, bio je kreativni direktor najpoznatijeg lanca italijanskih salona širom svijeta (Dubai, London, Moskva...). I radio je više od deset godina upravo rame uz rame sa magom za kosu Aldom Kopolom. Ja sam ga upoznala na jednom od kastinga, na kojem su tražili zaštitno lice za narednu svjetsku kampanju, i istog dana sam završila na njegovoj stolici, a on u mom srcu. Sarađujemo često, nedavno smo snimali kampanju za kupaće kostume "Grimaldi Mare" na Sardiniji, gdje se on, naravno, brinuo o mojoj kosi.

Na društvenim mrežama možemo vidjeti da često zajedno putujete. Kako se dogovarate gdje da idete?

- Dosta sam sretna što s Alesandrom nemam problema što se tiče putovanja. Volimo iste stvari i pratimo moto "Not all who wander are lost" (“Nisu izgubljeni svi oni koji lutaju”). Mi smo avanturističkog duha, ne volimo velike hotele, uglađene, savršene... Volimo kad smo u nekoj državi da živimo kako žive oni, da se upoznamo s njihovom kulturom i načinom života. Ove godine idemo da obiđemo Indoneziju, u kojoj ćemo najmanje vremena provesti na Baliju, a najviše obilazeći ne tako poznate otoke, gdje se može pobjeći od turističke mase i uživati u pravoj Indoneziji.

Nedavno ste se fotografirali za naslovnu stranicu časopisa "Intimo Piu Mare". Kako se osjećate kada nakon toliko godina vidite svoju fotografiju na naslovnoj stranici?

- Naslovnica za "Intimo Piu Mare" izašla je nakon što sam postala zaštitno lice za poznate italijanske čarape "Trasparenze" i to je jedna od fotografija sa snimanja. Adrenalin se kod mene nikad nije smanjio, uvijek sam uzbuđena i radosna kad se radi o novom poslovnom iskustvu.

Možete li izdvojiti najdraži angažman?

- To je bila reklama za američko tržište, za jednu od najbitnijih banaka u SAD. Snimali smo puna dva dana na jugu Italije.

Već šest godina radite sa svjetskim dizajnerom Michaelom Korsom. Možemo slobodno reći i da ste njegova muza. Kako izgleda Vaš susret? Je li zahtjevan?

- Da, za Michaela radim već dugo, ali uglavnom za tržište Italije i Francuske. On je dosta prijatan, profesionalan, vrlo često nasmijan. Kao da mu prija kada dođe u Italiju, iako većinu svog vremena provodi u Njujorku.

Realna sam

Imate li želju raditi za najpoznatiji brend donjeg rublja "Victoria's Secret"?

- Mislim da svaka manekenka ima želju da bude jedan od anđela "Victoria's Secret". Ja sam dosta prizemna i realna tako da znam vrlo dobro koliko je teško postati jedan od svjetskih top-modela. Nažalost, u posljednih nekoliko godina uspješni top-modeli su kćerke poznatih roditelja. Nije više vrijeme modela poput Cindy Crawford, Gisele Bündchen… Ali, isto tako vjerujem da rad i trud, kao i dosta putovanja, mogu pomoći da te zapaze fotografi i modne kuće. Ja sam, slučajno ili namjerno, sad ni ne znam, ostala privržena Milanu, koji je moj drugi dom, ali nikad se ne zna.

Jeste li tokom karijere upoznali neke od vrhunskih manekenki?

- Pravi top-modeli su u Njujorku tako da, nažalost, osim nekih zajedničkih poslova, nisam imala priliku da se družim s njima. Baš su me nedavno kontaktirali iz agencije za sljedeći "Miami Fashion Week".

Smatrate li da je Vama bilo teže uspjeti s obzirom na to da dolazite iz male zemlje poput BiH?

- Ne, to nema nikakve veze. Upravo iz naših zemalja dolaze najljepše žene. Ponekad imaju problema s geografijom i orijentacijom gdje se naša zemlja nalazi, ali na njihovu žalost.

Fotografije bez odjeće

Na šta nikada ne biste pristali u svijetu mode?

- Nikad nisam pristala da se slikam bez odjeće.

Šta nedostaje u Italiji? Koliko često posjećujete rodni grad? Šta Vas najviše raduje kada dođete?

- Redovno dolazim u Mostar, iako su moja zadržavanja u rodnoj zemlji kratka, uvijek su prijatna. Raduju me najviše ljudi, prijatni, nasmijani, šaljivi.. upravo ono što mi fali u Italiji. .

