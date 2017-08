Jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu, Gigi Hadid, ove jeseni se treću godinu zaredom vraća na pistu Victoria Secret Fashion Showa, gdje će se prošetati sa sestrom Bellom.

Uspješne sestre još jednom su pokazale kako osvajaju modnu industriju širom svijeta.



Gigi je sretne vijesti podijelila na svom Instagram profilu.



"Zauvijek i zauvijek mi se ispunio san kada su me pitali da se vratim u Victoria Secret Fashion Show. Hvala vam moji prijatelji za još jednu nezaboravnu priliku zbog koje se osjećam kao dijete koje sanjari", napisala je Gigi uz kratki video u kojem se okreće s crnim krilima.



Njena sestra Bella će ove godine drugi put zaredom šetati kao anđelica Victoria Secreta. Ona je također uzbuđenje zbog novog angažmana podijelila na Instagramu.



"Tako sam uzbuđena. Hvala svima u mom timu koji su me doveli do ostvarenja sna. Osjećam se tako ludo ponizno jer imam priliku ponovo biti dio ovog showa. Ne mogu dočekati novo nevjerovatno iskustvo. Čestitke svim lijepim damama s kojima ću raditi", napisala je Bella koja je prošle godine debitovala na Victoria Secret Fashion Showu.



Pored Gigi i Belle, najpoznatijom pistom na svijetu ove godine će se prošetati i Lily Aldridge, Alessandra Ambrosio, Taylor Hill, Elsa Hosk, Martha Hunt, Adriana Lima, Stella Maxwell, Behati Prinsloo, Lais Ribeiro, Sara Sampaio, Josephine Skriver, Romee Strijd i Candice Swanepoel.

