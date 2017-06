Jedan od najpoznatijih pjevača na prostorima bivše Jugoslavije, i član legendarne sarajevske rok grupe Indexi Davorin Popović umro je na današnji dan 18. juna 2001. godine.

Davorin Popović

Popović je rođen 23. septembra 1946. godine u Sarajevu. Od milja su ga zvali Dačo, a nadimak Pimpek je dobio u djetinstvu zbog male izrasline kraj lijevog uha. U mladosti se bavio rukometom i košarkom, u košarci je bio jedan od najtalentovanijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je kapiten KK Mlade Bosne (kasnije KK Željezničar), te kao standardni prvotimac odigrao je preko 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine. Bio je student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.



Muzičku karijeru počeo je u grupi Lutalice, a Indexima se pridružio krajem 1964. godine i do kraja ostaje njen zaštitni znak. Sa Indexima ostavlja neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Sarajeva, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. I kao solista, opet uz podršku Indexa, objavljuje tri albuma. 1975. godine objavljuje album "Svaka je ljubav ista (osim one prave)", 1984. godine "S tobom dijelim sve", dok album istog naziva ali sa drugim pjesmama izlazi 1995. godine.



Osamdesetih godina 20. vijeka često nastupa sa Mostarskim kišama, vokalnom grupom koju je vodio pjesnik Mišo Marić. Sjano izvodi pjesmu "Žute dunje" za soundtrack filma "Kuduz", a jednom je nastupio i na Eurosongu, 1995. godine, kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu s pjesmom "21. vijek" te zauzeo 19. mjesto. Prije toga Davorin je za Eurosong konkurirao 1967. s Indexima, te kao solist 1993. na prvom samostalnom BH izboru za Pjesmu Europe.



Davorin Popović je zajedno sa Indexima dobitnik Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, koja se dodjeljuje najistaknutijim stvaraocima u svim područjima, kao i estradne nagrade Jugoslavije.



Pimpek je jako volio Sarajevo, a i Sarajevo je njega voljelo što dokazuje i jedna ratna priča. Dan prije nego će u Sarajevu početi agresija Pimpeku i Safetu Sušiću javio se Arkan i rekao im da pobjegnu iz Sarajeva. No, Davorin je o tome nakon što je ostao rekao: "Ja sam ostao. Pa gdje ću bježat'? Šta bi bilo sa Sarajevom da sam ja otišao?"



Popović je sahranjen 20. juna 2001. na sarajevskom groblju Bare u Aleji velikana.







